20 важливих народних прикмет, на які восени варто звернути увагу городнику
Існує багато прикмет про осінь, що пов'язані з майбутніми подіями у сільському господарстві. Наші предки звертали увагу на безліч речей, завдяки яким вони робили висновки, чого їм чекати наступного року. Які головні осінні народні прикмети розповідають про те, що трапиться з врожаєм, рослинами та погодою?
РБК-Україна (проект Styler) зробило список народних прикмет, на які варто звернути увагу городникам.
Прикмети, пов’язані з деревами
Якщо берези почали жовтіти з верхівок - весна буде ранньою, а якщо знизу - пізньою.
На дубах багато жолудів - це означає, що літо буде врожайним, а перед Різдвом очікуються сильні снігопади.
Якщо восени листя осипається з дубів і беріз на початку сезону - наступний рік принесе багатий урожай зернових культур.
Осінь тепла, а калина вже дозріла, але листя ще зелене - це ознака теплої осені.
Чорна бузина, калина і горобина дозріли рано - чекайте суворої й сніжної зими.
Горіхи дали щедрий урожай, а грибів у лісі немає - до суворої снігової зими
Прикмети, пов’язані з погодою
Якщо перший день осені теплий, вся осінь буде приємною.
Чим жаркіший і сухіший вересень, тим пізніше настане зима.
Якщо осінь стоїть тепла і ясна, весна принесе сильні дощі.
Дощова осінь означає тривалу ясну весну і спекотне літо.
Якщо осінь тепла з ясними днями, весна буде дощовою.
Густі тумани - багато грибів (фото: Freepik.com)
Прикмети, пов’язані з туманами і опадами
Густі теплі тумани вказують на багатий грибний сезон.
Якщо в вересні чутно грім - осінь буде теплою, а зима сніжною.
Якщо снігопади почалися рано і були рясними - весна настане швидше за звичайне.
Якщо восени літає багато павутинок - дні будуть ясними, а зима суворою.
Інші цікаві прикмети
Урожай краще заготовлювати в "жіночі" дні - середу, п'ятницю або суботу - так він краще збережеться.
Якщо рясні зорепади восени - це ознака неврожайного року.
Багато мурашників у вересні - чекайте суворої зими.
Якщо журавлі летять високо і курличуть - осінь буде погожою.
Пташині зграї пролітають низько на південь - зима буде холодною, якщо високо - чекайте на багато теплих днів взимку.
Раніше ми писали, чому квіти за прикметами ростуть лише на могилах добрих людей.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання та сайти "Всеосвіта", Goodhouse.com.ua, Cxid.info.