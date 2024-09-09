20 важных народных примет, на которые осенью надо обратить внимание огороднику

Существует много примет об осени, связанных с будущими событиями в сельском хозяйстве. Наши предки обращали внимание на множество вещей, благодаря которым они делали выводы, чего им ждать в следующем году. Какие главные осенние народные приметы рассказывают о том, что случится с урожаем, растениями и погодой?

РБК-Украина (проект Styler) сделало список народных примет, на которые следует обратить внимание огородникам.

Приметы, связанные с деревьями

Если березы начали желтеть с верхушек - весна будет ранней, а если снизу - поздней.

На дубах много желудей - это значит, что лето будет урожайным, а перед Рождеством ожидаются сильные снегопады.

Если осенью листья осыпаются с дубов и берез в начале сезона - следующий год принесет богатый урожай зерновых культур.

Осень теплая, а калина уже созрела, но листья еще зеленые - это признак теплой осени.

Черная бузина, калина и рябина созрели рано - ждите суровой и снежной зимы.

Орехи дали щедрый урожай, а грибов в лесу нет - к суровой снежной зиме

Приметы, связанные с погодой

Если первый день осени тёплый, вся осень будет приятной.

Чем жарче и сухее сентябрь, тем позже наступит зима.

Если осень стоит тёплая и ясная, весна принесет сильные дожди.

Дождливая осень означает длительную ясную весну и жаркое лето.

Если осень теплая с ясными днями, весна будет дождливая.

Густые туманы - много грибов (фото: Freepik.com)

Приметы, связанные с туманами и осадками

Густые теплые туманы указывают на богатый грибной сезон.

Если в сентябре слышен гром - осень будет теплой, а зима снежной.

Если снегопады начались рано и были обильными - весна наступит быстрее обычного.

Если осенью летает много паутинок - дни будут ясными, а зима суровой.

Другие интересные приметы

Урожай лучше заготавливать в "женские" дни - среду, пятницу или субботу - так он лучше сохранится.

Если обильные звездопады осенью - это признак неурожайного рока.

Многие муравейники в сентябре - ждите суровой зимы.

Если журавли летят высоко и курлют - осень будет погожой.

Птичьи стаи пролетают низко на юг - зима будет холодной, если высоко - ждите много теплых дней зимой.