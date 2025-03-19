"Доля не усміхається рабам": 20 потужних цитат Ліни Костенко про Україну, війну і кохання

Сьогодні, 19 березня, легендарна українська поетеса Ліна Костенко відзначає свій ювілей - їй виповнюється 95 років. Видатна письменниця та дисидентка пройшла тернистий шлях, проте досі залишається мудрою жінкою та справжньою патріоткою.
РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує згадати найяскравіші цитати поетеси про Україну, війну і любов.
Ліна Костенко народилася 19 березня 1930 року в Ржищеві (Київська область) у вчительській сім'ї Василя Григоровича та Зінаїди Юхимівни Костенко.
Невдовзі сім'я Костенко переїхала жити до Києва - у робітниче селище на Трухановому острові. Писати вона почала в літературній студії при журналі "Дніпро". Коли їй було 16 років, почали друкувати її твори.
Костенко була одним із лідерів шістдесятницького руху і приходила на суди до дисидентів, яким інкримінували антирадянську діяльність і пропаганду.
Найвідоміші її твори - роман у віршах "Маруся Чурай", поетична збірка "Над берегами вічної ріки", а також перший прозовий роман "Записки українського самашедшого".
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