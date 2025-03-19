"Доля не усміхається рабам": 20 мощных цитат Лины Костенко про Украину, войну и любовь

Сегодня, 19 марта, легендарная украинская поэтесса Лина Костенко отмечает свой юбилей - ей исполняется 95 лет. Выдающаяся писательница и диссидентка прошла тернистый путь, однако до сих пор остается мудрой женщиной и настоящей патриоткой.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить самые яркие цитаты поэтессы про Украину, войну и любовь.
Лина Костенко родилась 19 марта 1930 года в Ржищеве (Киевская область) в учительской семье Василия Григорьевича и Зинаиды Ефимовны Костенко.
Вскоре семья Костенко переехала жить в Киев - в рабочий поселок на Трухановом острове. Писать она начала в литературной студии при журнале "Днепр". Когда ей было 16 лет, начали печатать ее произведения.
Костенко была одним из лидеров шестидесятнического движения и приходила на суды к диссидентам, которым инкриминировали антисоветскую деятельность и пропаганду.
Самые известные ее произведения - роман в стихах "Маруся Чурай", поэтический сборник "Над берегами вічної ріки", а также первый прозаический роман "Записки українського самашедшого".
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