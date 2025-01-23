20 лет вместе. Дональд Трамп показал фото со дня свадьбы с Меланией

Новоизбранный президент США Дональд Трамп поздравил свою жену Меланию с годовщиной брака. Пара уже 20 лет вместе, и по этому случаю 78-летний политик поделился в соцсетях архивным кадром.

Трамп показал фото со свадьбы

Соответствующая публикация появилась на его личной странице в Instagram. На кадре можно увидеть Меланию и Дональда в день регистрации их брака. На тот момент ему было 58, а ей 34.

В подписи к фотографии американец оставил лаконичные слова.

"Поздравляю, Мелания, с 20-летием", - написал он.

Трамп с Меланией в день свадьбы в январе 2005 (фото: instagram.com/realdonaldtrump)

Кроме того, на своем официальном президентском аккаунте Трамп также разместил пост по этому же случаю. Он обратился к жене и показал другое их фото. На снимке супругов сфотографировали спиной к объективу в тот момент, когда они выходили из здания на улицу.

Дональд и Мелания Трамп вместе уже 20 лет (фото: instagram.com/potus)

Что известно об отношениях Дональда и Мелании Трамп

Влюбленные, как уже можно понять, поженились в январе 2005 года. Для президента США этот брак является третьим. У них родился сын Бэррон Уильям Трамп - единственный сын Мелании и пятый ребенок Дональда.

Парень, как известно, увлекается футболом. В сентябре 2017 года его выбрали в состав U12 Академии Ди СИ Юнайтед на сезон 2017-2018. В феврале 2019 года Бэррон играл за футбольную ассоциацию Арлингтона. А в прошлом году окончил Оксбриджскую академию во Флориде и поступил в Нью-Йоркский университет.

Что касается Мелании Трамп, то она является уроженкой города Ново Место в Югославии (ныне - Словения). В прошлом женщина построила модельную карьеру, а ныне стала второй в истории Америки первой леди, которая родилась за границей. Первой была Луиза Адамс.

В 2006 году Мелания получила гражданство США.

Дональд и Мелания Трамп (фото: Getty Images)

Напомним, первой женой Трампа была американская предпринимательница и писательница Ивана Трамп, которая умерла в июле 2022 года. В этих отношениях у них родилось трое детей: Эрик, Иванка и Дональд-младший.

Второй законной избранницей Трампа была Марла Мейплз, в браке с которой у него родилась дочь Тиффани Ариана Трамп. Трамп имеет 10 внуков. А подробнее о семье политика вы можете почитать в другом нашем материале.

Дональд и Мелания Трамп (фото: Getty Images)