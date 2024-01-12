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10 найсумніших фільмів для того, щоб поплакати

П'ятниця 12 січня 2024 21:57
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10 найсумніших фільмів для того, щоб поплакати Сумні фільми про кохання і не тільки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Іноді настає момент, коли дуже хочеться поплакати та залишитися наодинці зі своїми думками. У цьому вам допоможуть фільми, які вразять вас цікавим сюжетом та неймовірними історіями.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що подивитися тим, хто хоче поплакати. У підбірці ви знайдете кінострічки на будь-який смак.

"До зустрічі з тобою" (2016)

Мелодрама з Емілією Кларк змусить вас відчути увесь спектр емоцій. Спочатку ви будете сміятися, а потім насилу стримаєте сльози. Історія кохання вразить навіть тих, хто не вірить у справжні почуття.

"Клятва" (2012)

Драма з Ченнінгом Татумом та Рейчел МакАдамс розповідає про закохану пару, життя якої змінить одна аварія. Обраниця головного героя втрачає пам'ять, а він намагається знову відродити у її серце кохання. Що з цього вийде - дивіться у фільмі, спойлери точно усе зіпсують.

"Сім життів" (2008)

Фільм з Віллом Смітом у головній ролі розповідає про чоловіка, який потрапляє у жахливу аварію. Він розуміє, що його необережність забрала життя у семи осіб. І тоді головний герой намагається виправити ситуацію, але це досить важко.

"Винні зірки" (2014)

Мелодрама розповідає про дівчину, яка лікується від онкології. Вона зустрічає хлопця, у якого миттєво закохується. Але мало хто може здогадатися, чим усе це закінчиться.

"Щоденник пам’яті" (2004)

Цей фільм з МакАдамс та Райаном Гослінгом вважається "класичним" варіантом для тих, хто хоче поплакати. Історія кохання, якому не судилося бути вічним, точно може розбити ваше серце. Готуйтеся до несподіваних сюжетних ліній.

"Хлопчик в смугастій піжамі" (2008)

Цей фільм вважається важким та досить непростим. Він змусить не тільки плакати, а й хвилюватися за героїв історії. У фільмі показано зустріч двох світів - хлопчика з концтабору та його однолітка, батько якого керував репресіями.

"Куди приводять мрії" (1998)

Легендарна кінострічка з Робіном Вільямсом розповідає про фантастичну історію. Головний персонаж та його дружина втрачають дітей в аварії, а потім їхнє життя перетворюється на пекло. Страждання чоловіка не закінчуються навіть тоді, коли він помирає.

"Хатіко: найвірніший друг" (2009)

Неймовірно щемлива історія про вірність навряд чи залишить когось байдужим. Пес Хатіко змусить вас повірити у те, що тварини можуть бути найкращими друзями. І вони ними залишатимуться завжди.

"Шлях додому" (2019)

Ще один зворушливий фільм, який точно сподобається людям, які люблять тварин. Чотирилапа Белла прожила майже усе своє життя із господарем, а потім випадково загубилася. Але вона не здалася та вирішила повернутися до власника, чого б це їй не коштувало.

"Життя прекрасне" (1997)

Італійська комедійна драма, яка отримала чимало схвальних відгуків, розповідає про батька та сина. Вони опиняються у концтаборі, чоловік усіма силами намагається захистити дитину. І для цього він вигадує гру.

Раніше ми вже розповідали, як змінились актори культового фільму "Багатенький Річі".

Також нещодавно стало відомо, як зараз виглядають головні герої пригодницької історії "Пірати Карибського моря".

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