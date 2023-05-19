20-річна постраждала внаслідок ракетного удару по Дніпру пройшла реабілітацію від Фонду Ахметова

"Я була неподалік. Я відчула. Серце йокнуло, що це влучило в наш дім. І я побігла", - згадує мама дівчини Інна.

На місці трагедії вже був коханий Єви, Антон. Все палало та вибухало, але хлопець безстрашно шукав свою дівчину серед руїни та вогню. Її дістали з-під завалів рятівники. Єва отримала тяжкі закриті та відкриті травми, гематоми, перехолодження. Вона зателефонувала Інні вже після операції та сказала: "Мамо, я жива. Я у лікарні".

Це був наче голос з небес, згадує мати. Згодом вона разом з Євою відправилася на курс реабілітації від фонду у санаторій "Боржава" на Закарпатті.

"Хочу виразити подяку фонду за те, що дав таку можливість моїм дівчатам стабілізувати своє здоров’я, реабілітуватися. Стало краще завдяки спокійній атмосфері, чистому повітрю, процедурам", - сказав батько Єви Юрій у розмові з Олексієм Сухановим.

На жаль, за два тижні після інтерв’ю родину спіткала ще одна біда: Юрій загинув у ДТП.

Попри пережиті жахи та втрати, на Єву чекає життя, яке не змогла зруйнувати ворожа ракета. Дівчина відновлюється та робить кроки до щасливої долі разом із коханим, адже пара вирішила одружитися.

Нагадаємо, Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу людям, постраждалим від обстрілів житлових будинків в Україні. Це допомога у лікуванні, реабілітації та психологічна допомога.

Телефонуйте за безкоштовним номером гарячої лінії 0 (800) 509 001 або пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU