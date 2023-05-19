20-летняя пострадавшая в результате ракетного удара по Днепру прошла реабилитацию от Фонда Ахметова

"Я была неподалеку. Я почувствовала. Сердце окнуло, что это попало в наш дом. И я побежала", - вспоминает мама девушки Инна.

На месте трагедии уже был возлюбленный Евы, Антон. Все пылало и взрывалось, но парень испуганно искал свою девушку среди руины и огня. Ее достали из-под завалов спасатели. Ева получила тяжелые закрытые и открытые травмы, гематомы, переохлаждение. Она позвонила Инне уже после операции и сказала: "Мама, я жива. Я в больнице".

Это был как голос с небес, вспоминает мать. Затем она вместе с Евой отправилась на курс реабилитации от фонда в санаторий "Боржава" на Закарпатье.

"Хочу выразить благодарность фонду за то, что дал такую возможность моим девушкам стабилизировать свое здоровье, реабилитироваться. Стало лучше благодаря спокойной атмосфере, чистому воздуху, процедурам", - сказал отец Евы Юрий в разговоре с Алексеем Сухановым.

К сожалению, через две недели после интервью семью постигла еще одна беда: Юрий погиб в ДТП.

Несмотря на пережитые ужасы и потери, Еву ждет жизнь, которую не смогла разрушить вражеская ракета. Девушка восстанавливается и делает шаги к счастливой судьбе вместе с любимым, ведь пара решила пожениться.

Напомним, Фонд Рината Ахметова готов предоставить помощь людям, пострадавшим от обстрелов жилых домов в Украине. Это помощь в лечении, реабилитации и психологическая помощь.

Звоните по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU