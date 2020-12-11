ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В 20 раз быстрее пули: к Земле несется астероид размером с Биг-Бен

Пятница 11 декабря 2020 14:21
В 20 раз быстрее пули: к Земле несется астероид размером с Биг-Бен
К Земле приближается огромный астероид (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

К Земле приближается очередной огромный астероид. Его скорость равняется 7 километров секунду, что в 20 раз быстрее, чем летит пуля. Небесное тело может оказаться в непосредственной близости с нашей планетой 11 декабря.

Как сообщает издание Express, NASA отметило, что астероид имеет название 2020 VC7. Максимально близко к Земле он может приблизиться ночью в субботу, 12 декабря, или в вечером 11 декабря.

Космическое тело будет пролетать на достаточно большом расстоянии от нашей планеты, но все равно его полет обозначили, как "астероид, который сблизится с Землей

Астероид имеет ширину 97 километров. Это примерно равно высоте лондонской башни Биг-Бен. По словам экспертов, скорость астероида очень большая, в 20 раз быстрее скорости пули.

Ученые отмечают, что если бы этот астероид врезался в Землю, это привело бы к катастрофе. По словам экспертов, человечество может быть спокойно, ведь траектория полета небесного тела не несет опасности для жителей Земли.

Как мы ранее писали, Украина присоединилась к программе NASA по освоению космоса.

Напомним, недавно нашли астероид, который мог бы спасти экономику Земли - Психея 16 может полностью состоять из металла, и "оценивается" в 10 тысяч квадриллионов долларов, что больше, чем вся экономика нашей планеты.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь астероид

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь