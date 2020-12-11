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В 20 разів швидше кулі: до Землі несеться астероїд розміром з Біг-Бен

П'ятниця 11 грудня 2020 14:21
В 20 разів швидше кулі: до Землі несеться астероїд розміром з Біг-Бен
До Землі наближається величезний астероїд (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

До Землі наближається черговий величезний астероїд. Його швидкість дорівнює 7 кілометрам на секунду, що в 20 разів швидше, ніж летить куля. Небесне тіло може опинитися в безпосередній близькості з нашою планетою 11 грудня.

Як повідомляє видання Express, NASA відзначило, що астероїд має назву 2020 VC7. Максимально близько до Землі він може наблизитися вночі в суботу, 12 грудня, або увечері 11 грудня.

Космічне тіло буде пролітати на досить великій відстані від нашої планети, але все одно його політ позначили, як "астероїд, який зблизиться із Землею

Астероїд має ширину 97 кілометрів. Це приблизно дорівнює висоті лондонській вежі Біг-Бен. За словами експертів, швидкість астероїда дуже велика, у 20 разів швидше швидкості кулі.

Вчені зазначають, що якщо б цей астероїд врізався в Землю, це призвело б до катастрофи. За словами експертів, людство може бути спокійно, адже траєкторія польоту небесного тіла не несе небезпеки для жителів Землі.

Як ми раніше писали, Україна приєдналася до програми NASA з освоєння космосу.

Нагадаємо, нещодавно знайшли астероїд, який міг би врятувати економіку Землі - Психея 16 може повністю складатися з металу, і "оцінюється" в 10 тисяч квадрильйонів доларів, що більше, ніж вся економіка нашої планети.

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