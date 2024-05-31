UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

20 правил поведінки під час літніх канікул. Їх повинні дотримуватися усі діти

Головні правила поведінки дітей на літных канікулах (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Літні шкільні канікули вже на порозі, а це значить, що тисячі дітлахів по всій країні будуть бігати, стрибати, гуляти, кататися на велосипедах та їздити на екскурсії. Найважливіше - безпека дітей під час канікул, тому ми зібрали основні 20 правил поведінки, яких повинні дотримуватися діти.

Які правила поведінки на літніх канікулах мають знати всі діти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Основні правила поведінки дітей на канікулах:

1. Гуляти, гратися - тільки у місцях, які призначені для цього. Це можуть бути дитячі майданчики, сквери, парки. Небезпечними для ігор можуть бути сходи, підвали, горища, будівельні майданчики, ліфти, недобудови.

Під час ігор у небезпечних місцях можна отримати травми різного ступеня тяжкості. Не варто демонструвати своїм друзям хоробрість чи крутість і для цього стрибати з великої висоти, пірнати з крутих схилів чи здиратися на дерева.

2. Під час літніх канікул слід поводитися так, щоб не мати дорікань з боку дорослих. Перед тим, як щось зробити - варто зупинитися та подумати: "А як би на це відреагували мої батьки чи вчитель?"

3. Під час канікул обов'язково потрібно дотримуватися правил техніки пожежної безпеки. Не намагайтеся запалити самостійно вогонь, кидати у вогонь незнайомі предмети, гратися ними. Найкраще - повідомити дорослих про розпалене вогнище, сторонні предмети.

4. Прогулянки мають бути у знайомих та безпечних місцях. Якщо ви живете у прифронтових або звільнених зонах, то варто бути дуже обережними на природі - є ризик натрапити на вибухонебезпечні предмети. Їх не можна рухати, розбирати, зберігати. Найкраще - одразу повідомити про знахідку дорослих.

5. Під час відпочинку біля води - обов'язково дотримуватися правил поведінки на воді та поблизу неї.

6. Особиста гігієна та одяг - будьте охайним, обирайте одяг по сезону, в спекотні дні не забувайте про панамки. Після повернення з вулиці або контакту з домашніми тваринами - завжди потрібно добре вимити руки з милом.

7. На вулицях та дорогах - потрібно дотримуватися правил дорожнього руху. Переходити дорогу - тільки у встановлених місцях, слідкувати за сигналами світлофора. Виїжджати на проїжджу частину на велосипеді, роликах, скейті - заборонено.

8. Будьте обережні з електроприборами - не витягайте вилку з розетки під час роботи, не торкайтеся мокрими руками, не користуйтеся несправною технікою, не лізьте до розеток.

9. Дотримуйтеся правил поведінки у громадських місцях: будьте культурні та ввічливі, не галасуйте, не забруднюйте інших.

Правила безпеки для дітей на літніх канікулах (фото: Vseosvita)

10. Дітям до 10 років дозволено гуляти до 20:00, до 14 років - до 21:00, до 18 років - до 22:00.

11. Не сидіть цілодобово біля телевізора, комп'ютера, ігрової приставки. Більше гуляйте на свіжому повітрі та читайте художню літературу.

12. Не забруднюйте навколишнє середовище - не кидайте сміття у воду, на березі, у лісі чи парку.

13. У спекотні дні намагайтеся не знаходиться на сонці з 12 до 17 години. Шукайте тінь або ховайтеся у прохолодних місцях. Спека та сонце можуть викликати тепловий або сонячний удар.

14. Не збирайте незнайомі гриби та ягоди, не вживайте у їжу те, чого не знаєте.

15. Не впускайте додому незнайомих вам людей. Не говоріть з незнайомцями на вулиці, не приймайте в них нічого у подарунок, не куштуйте солодощі. Не підходьте до незнайомих машин.

16. Будьте обережні з тваринами - як в селі, так і в місті. Ніколи без дозволу власника не підходьте до чужого собаки чи кота.

17. Якщо під час прогулянки попали у грозу - чітко дотримуйтеся правил поведінки під негоди.

18. Будьте обережні на дитячих майданчиках, у парках відпочинку: спочатку переконайтеся, що гойдалки, атракціони, турніки та інші прилади справні. Сильно не розгойдуватися та не розгойдувати інших - щоб не призвести до падіння чи травмування.

19. Перебувайте подалі від тих, хто влаштовує бійки, не беріть участь у суперечках дорослих не провокуйте словами чи діями агресивну поведінку.

20. Завжди пам'ятайте своє прізвище, домашню адресу, номер телефона батьків. Тримайте свій мобільний зарядженим. Якщо ви загубилися - зверніться до дорослих по допомогу.

Раніше ми писали про те, які поради дорослим допоможуть вберегти здоров'я та життя дітей біля басейну.

А ще розповідали про те, яких правил потрібно дотримуватися влітку, щоб не потрапити у біду.

Під час підготовки матеріалу використані джерела: Департаменти науки та освіти, Vseosvita, МОЗ, ДСНС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дітиправила безопасностиправила поведенияправила виживання