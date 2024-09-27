20 перевірених порад, як зберегти тепло вдома у холодну пору року

Скоро почнеться холодна пора року, а ситуація з опаленням залишається доволі невизначеною. Які прості дії вдома можна виконати, щоб зберегти тепло в оселі та не мерзнути восени?
РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться списком перевірених порад, кожна з яких здатна зберегти вам трохи тепла, а усі разом - значно зекономити вам його втрати.
Відкривайте штори вдень, якщо ваші вікна виходять на сонячну сторону – сонячні промені додадуть кімнаті кілька градусів тепла.
Увечері закривайте вікна щільними шторами або навіть ковдрами, щоб зменшити втрати тепла.
Перевірте наявність щілин у вікнах та закладіть їх монтажною піною або герметиком. Якщо є старі дерев'яні рами, можна покласти утеплювач та обробити герметиком.
Обклейте вікна пакувальною плівкою з повітряними бульбашками - це може зменшити тепловтрати до 50%.
Утепліть балкон: оббийте стіни та підлогу дерев’яними панелями або використайте дерев’яний каркас з утеплювачем усередині.
Приберіть штори та меблі, які перекривають батареї - це дозволить теплу краще поширюватися кімнатою.
Помістіть за батареї фольгу або саморобний відбивач з картону та алюмінієвої фольги, щоб зберегти тепло в кімнаті.
Якщо у вас є бойлер, утепліть його старими ковдрами або куртками, щоб зменшити втрати тепла.
Перевірте стан розеток, чи витримають вони роботу електрообігрівачів високої потужності.
Подумайте про утеплення фасаду або стін, які найбільше промерзають - це суттєво покращить температурний режим у приміщенні.
Постеліть килими, особливо якщо ви живете на першому поверсі або у приватному будинку - це додасть шар ізоляції та зробить кімнату теплішою.
Закрийте щілини в дверях та рамах, щоб зменшити тепловтрати. Використовуйте герметик для тріщин у стінах та на підлозі.
Обладнайте вентиляційні отвори решітками з регулюванням - це дозволить контролювати витік тепла.
Після купання залишайте двері ванної кімнати відкритими - тепле повітря допоможе обігріти інші приміщення.
Утепліть двері за допомогою ущільнювачів або інших теплоізоляційних матеріалів, щоб мінімізувати втрати тепла через вхідні двері.
Використовуйте стельові вентилятори для рівномірного розподілу теплого повітря по кімнаті.
Залишайте духовку відкритою після використання - її тепло допоможе нагріти кухню.
Пийте гарячі напої, такі як чай або бульйон, щоб швидко зігрітися.
Вдягаючи кілька шарів одягу, ви зможете зберігати тепло краще, ніж у звичайному светрі.
Привчайте домашніх улюбленців спати поруч, особливо біля ніг - це додасть затишку та тепла в холодну ніч.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання DIY Joy, Family Handyman, Forbes Home.