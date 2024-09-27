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20 перевірених порад, як зберегти тепло вдома у холодну пору року

Що робити, коли у квартирі холодно? (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Скоро почнеться холодна пора року, а ситуація з опаленням залишається доволі невизначеною. Які прості дії вдома можна виконати, щоб зберегти тепло в оселі та не мерзнути восени?

РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться списком перевірених порад, кожна з яких здатна зберегти вам трохи тепла, а усі разом - значно зекономити вам його втрати.

Що зробити з вікнами, щоб зберегти тепло 

Відкривайте штори вдень, якщо ваші вікна виходять на сонячну сторону – сонячні промені додадуть кімнаті кілька градусів тепла.  

Увечері закривайте вікна щільними шторами або навіть ковдрами, щоб зменшити втрати тепла.  

Перевірте наявність щілин у вікнах та закладіть їх монтажною піною або герметиком. Якщо є старі дерев'яні рами, можна покласти утеплювач та обробити герметиком.  

Обклейте вікна пакувальною плівкою з повітряними бульбашками - це може зменшити тепловтрати до 50%.  

Утепліть балкон: оббийте стіни та підлогу дерев’яними панелями або використайте дерев’яний каркас з утеплювачем усередині.

У кожній квартирі має бути додатковий електричний обігрівач (фото: Freepik.com)

Як доробити батареї та обігрівачі

Приберіть штори та меблі, які перекривають батареї - це дозволить теплу краще поширюватися кімнатою.  

Помістіть за батареї фольгу або саморобний відбивач з картону та алюмінієвої фольги, щоб зберегти тепло в кімнаті.  

Якщо у вас є бойлер, утепліть його старими ковдрами або куртками, щоб зменшити втрати тепла.  

Перевірте стан розеток, чи витримають вони роботу електрообігрівачів високої потужності. 

Подумайте про утеплення фасаду або стін, які найбільше промерзають - це суттєво покращить температурний режим у приміщенні.

Штори перекривають холодне повітря від вікон (фото: Pixabay.com)

Підлога та утеплення приміщень

Постеліть килими, особливо якщо ви живете на першому поверсі або у приватному будинку - це додасть шар ізоляції та зробить кімнату теплішою.  

Закрийте щілини в дверях та рамах, щоб зменшити тепловтрати. Використовуйте герметик для тріщин у стінах та на підлозі.  

Обладнайте вентиляційні отвори решітками з регулюванням - це дозволить контролювати витік тепла.  

Після купання залишайте двері ванної кімнати відкритими - тепле повітря допоможе обігріти інші приміщення.  

Утепліть двері за допомогою ущільнювачів або інших теплоізоляційних матеріалів, щоб мінімізувати втрати тепла через вхідні двері.

Кілька місяців на рік кіт - додаткове джерело тепла (фото: Freepik.com)

Що ще можна зробити для утеплення квартири та себе

Використовуйте стельові вентилятори для рівномірного розподілу теплого повітря по кімнаті.  

Залишайте духовку відкритою після використання - її тепло допоможе нагріти кухню.  

Пийте гарячі напої, такі як чай або бульйон, щоб швидко зігрітися.  

Вдягаючи кілька шарів одягу, ви зможете зберігати тепло краще, ніж у звичайному светрі.  

Привчайте домашніх улюбленців спати поруч, особливо біля ніг - це додасть затишку та тепла в холодну ніч.

Раніше ми писали про 7 найчастіших проблем пластикових вікон та які з них - міф.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання DIY Joy, Family Handyman, Forbes Home.

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