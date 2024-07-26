20 нових українських треків, які ти повинен послухати у липні

MONATIK - “Не мине"

"Музика інколи може допомогти. У моєму випадку музика сьогодні - це телепорт в різні місця, спогади і фантазії про майбутнє. Увімкнув, закрив очі і полетів… Нехай звучить і ніколи не мине", - коментує свою нову роботу артист.

O.TORVALD - "Я хворий"

Ця пісня - про бажання вилікуватись. Женя Галич та інші музиканту гурту радять: якщо ви відчуваєте роздратованість, злість, сум, втому та інші складні емоції - зверніться за допомогою. Бо психотерапія це не соромно.

ТНМК - "ЯТЛ"

"Танок на майдані Конґо" нарешті випустили свій новий альбом "ВАТРА black", який став продовженням попередньої платівки "ВАТРА red". Пропонуємо послухати вам трек “ЯТЛ” (всі інші пісні теж обов’язково послухайте - вони круті!).

KALUSH і BALSAM - "Грай музикант"

Це емоційний заклик, що висвітлює музику як потужний засіб самовираження та джерело натхнення. У пісні йдеться про здатність музики підіймати дух та надавати сили долати життєві виклики, допомагаючи відкинути зайве та зосередитись на головному.

Ліричний герой пісні закликає музиканта грати так, щоб його музика торкнулась глибин душі, надаючи слухачам енергію і рішучість.

TAYANNA та Serge Proshe - "Ecstatic"

Цей трек звертається до слухачів із закликом відкрити свої серця для нових емоцій, підкреслюючи, що кінець одного шляху - це початок нового.

Геля Зозуля - "Темно так"

У пісні співачка асоціює себе з Україною, яка пережила період жорстких блекаутів, коли на мапі світу вона стала темною плямою. В той самий період артистка проживала складний час в особистому житті, який підкреслив настрій треку.

Ann in Black - "Він хропе"

Авторка хіта "Факін чудово" випустила новий трек, який є гомористичним поглядом на одну з багатьох побутових труднощів, які можуть виникати в стосунках - хропіння партнера. Головна героїня розповідає про свою боротьбу з нічним хропінням свого коханого, зізнаючись, що ситуація вийшла з-під контролю і тепер її терпіння на межі.

Olyaska - "I Don’t Give a Fuck"

Головна ідея пісні - "не боятися бути собою, приймати свої темні сторони та робити, говорити і вчиняти так, як відчуваєш саме ти". Трек TikTok-блогерки є уособленням молодості, вільного та безтурботного життя, сповненого пригод і почуттів.

Він не несе безлічі сенсів, але наголошує на основному - іноді треба просто увімкнути режим “мені все одно”, перестати переживати, обдумувати все на світі і просто розслабитись.

SOWA - "Дурепа"

За словами співачки, ця пісня має на меті стати символом впевненості кожної жінки.

Анна Трінчер - "Зі смаком вишні"

Співачка цією піснею закликає українок “звільнитися від тиску суспільства і почути себе справжню”.

KOLABA & Алла Кудлай - "Красива жінка незаміжня"

До 70-річного ювілею народна артистка отримала подарунок - нову версію її найбільш знаного хіта, який написав Анатолій Матвійчук три десятки років тому. Життєва, відверта, без гриму та прикрас історія десятиліттями додавала сил жінкам, які шукають свою долю, своє щастя.

Аnna Wings - "Сильні люди"

Це маніфест людям, повідомлення про те, що в кожному з нас є потенціал подолати будь-які перешкоди та вибороти право бути володарями своєї землі. Адже немає сильнішої нації, аніж українці!

ДК Енергетик - "Ластівка"

Пісня-присвята всім, хто "одружений" зі своєю роботою, а також алегорія на довготривале подружнє життя.

Angela - "Не ображай мене"

Пісня присвячена аб'юзивним стосункам та виходу з них на власних умовах.

Також тримайте ще кілька крутих музичних новинок від свіжих українських артистів і гуртів.

Epolets - "Ми не любим правду"

Мія Рамарі - "Літо"

MAYOROVA - "Сюди"

Drevo - "Жага"

Довгий Пес - "Метелик"

Alice Change - "Не вистачає помсти"