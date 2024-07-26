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20 новых украинских треков, которые ты должен послушать в июле

20 новых украинских треков для июльского плейлиста (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Июль - это не только жара и отпуска, но и время открытия новых музыкальных горизонтов. Украинская музыкальная сцена, как всегда, радует нас свежими треками, которые западают в душу и позволяют чувствовать весь спектр эмоций.

РБК-Украина (проект Styler) подготовило для вас подборку из 20 лучших украинских песен последней недели июля, которые точно достойны вашего внимания.

MONATIK - "Не мине"

"Музыка иногда может помочь. В моем случае музыка сегодня - это телепорт в разные места, воспоминания и фантазии о будущем. Включил, закрыл глаза и улетел... Пусть звучит и никогда не пройдет", - комментирует свою новую работу артист.

 

O.TORVALD - "Я хворий"

Эта песня - о желании вылечиться. Женя Галич и другие музыканты группы советуют: если вы испытываете раздраженность, злобу, грусть, усталость и другие сложные эмоции - обратитесь за помощью. Ибо психотерапия это не стыдно.

 

ТНМК - "ЯТЛ"

"Танец на майдані Конґо" наконец-то выпустили свой новый альбом "ВАТРА black", который стал продолжением предыдущей пластинки "ВАТРА red". Предлагаем послушать вам трек "ЯТЛ" (все остальные песни тоже обязательно послушайте - они крутые!). 

 

KALUSH и BALSAM - "Грай музикант"

Это эмоциональный призыв, освещающий музыку как мощное средство самовыражения и источник вдохновения. В песне говорится о способности музыки поднимать дух и придавать силы преодолевать жизненные вызовы, помогая отбросить лишнее и сосредоточиться на главном.

Лирический герой песни призывает музыканта играть так, чтобы его музыка затронула глубины души, давая слушателям энергию и решительность.

 

TAYANNA и Serge Proshe - "Ecstatic"

Этот трек обращается к слушателям с призывом открыть свои сердца для новых эмоций, подчеркивая, что конец одного пути - это начало нового.

 

Геля Зозуля - "Темно так"

В песне певица ассоциирует себя с Украиной, пережившей период жестких блекаутов, когда на карте мира она стала темным пятном. В этот же период артистка проживала сложные времена в личной жизни, которые подчеркнули настроение трека.

 

Ann in Black - "Він хропе"

Автор хита "Факін чудово" выпустила новый трек, который является гомористическим взглядом на одну из многих бытовых трудностей, которые могут возникать в отношениях - храп партнера. Главная героиня рассказывает о своей борьбе с ночным храпом своего любимого, признаваясь, что ситуация вышла из-под контроля и теперь ее терпение на грани.

 

Olyaska - "I Don't Give a Fuck"

Главная идея песни - "не бояться быть собой, принимать свои темные стороны и делать, говорить и поступать так, как чувствуешь именно ты". Трек TikTok-блогерши является олицетворением молодости, свободной и беззаботной жизни, полной приключений и чувств.

Он не несет множества смыслов, но подчеркивает основное - иногда нужно просто включить режим "мне все равно", перестать переживать, обдумывать все на свете и просто расслабиться.

 

SOWA - "Дурепа"

По словам певицы, эта песня должна стать символом уверенности каждой женщины.

 

Анна Тринчер - "Зі смаком вишні"

Певица этой песней призывает украинок "освободиться от давления общества и услышать себя настоящую".

 

KOLABA & Алла Кудлай - "Красива жінка незаміжня"

На 70-летний юбилей народная артистка получила подарок - новую версию ее самого известного хита, написанного Анатолием Матвийчуком три десятка лет назад. Жизненная, откровенная, без грима и украшений история десятилетиями придавала сил женщинам, ищущим свою судьбу, свое счастье.

 

Аnna Wings - "Сильні люди"

Это манифест людям, сообщение о том, что у каждого из нас есть потенциал преодолеть какие-либо препятствия и завоевать право быть владельцами своей земли. Ведь нет сильнейшей нации за украинцев!

 

ДК Энергетик - "Ластівка"

Песня-посвящение всем, кто "женат" на своей работе, а также аллегория на длительную супружескую жизнь.

 

Angela - "Не ображай мене"

Песня посвящена абьюзивным отношениям и выходу из них на собственных условиях.

 

Также держите еще несколько музыкальных новинок от свежих украинских артистов и групп.

Epolets - "Ми не любим правду"

 

Мия Рамари - "Літо"

 

MAYOROVA - "Сюди"

 

Drevo - "Жага"

 

Довгий Пес - "Метелик"

 

Alice Change - "Не вистачає помсти"

 

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