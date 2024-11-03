20 нових українських пісень, які треба слухати в листопаді

Океан Ельзи - "Як ніколи"

За словами Святослава Вакарчука, ця пісня з альбому “Той день" - це історія, яка сьогодні резонує з багатьма українцями. Вона про той момент, коли двоє, що люблять одне одного, змушені бути порізно через обставини… У відео використані кадри з майбутнього документального фільму про історію ОЕ, прем'єра якого запланована на 2025 рік.

CHEEV - "Тихий дощ"

Це лірична подорож, де похмурого осіннього вечора ти можеш залишитися наодинці зі своїми думками. Здається, місто дихає ритмом цієї пісні, й навіть на перший погляд байдужі бетонні стіни вбирають у себе цю мелодію. І кожен стає свідком цієї магії й частиною осінньої симфонії - меланхолійної, але водночас сповненої тихої надії на новий світанок.

Фіолет - "Обіцяю"

Ця пісня і відео на неї - про тих, кому країна завдячує зараз всім.

“Вдячність повинна перетворюватися на увагу та підтримку", - впевнений фронтмен гурту Сергій “Колос" Мартинюк, який зараз у лавах ЗСУ.

ХАС & NIKITIN - "Як би я хотів"

Українські артисти випустили спільний міні-альбом “Падали", який створений у форматі трилогії. Пропонуємо вам подивитися кліп на одну з пісень: у цьому відео є щось магічне, що є особистою історією кожного з нас, тому що кожен із нас йшов через різні випробування. Це, каже Назар Хассан, історія про те, як кожен впорався зі своєю залежністю.

ROXOLANA - “Мистецтво"

Цю пісню зірка присвятила всім тим, хто відчуває невпевненість у собі і залежність від думки соціуму.

Володимир Дантеc - "Руда вода"

Дуже емоційна робота, яка розкриває тему глибини кохання, що народжується з життєвого досвіду партнерів та набутого розуміння стосунків.

TAYANNA - "Неабищо"

Таня Решетняк говорить, що її нова пісня розповідає про особливих людей у житті кожного, які надовго залишають своє світло, після розставання з якими ти не страждаєш, а маєш приємні спогади. За словами співачки, слово “неабищо” символізує для неї освідчення у коханні і є прямим доказом того, що українська мова багата на чуттєві епітети.

NAIMES і BURLA - "За тобою"

Ця пісня - про справжнє кохання, яке не знає меж. Це історія про двох різних людей - одного порядного і дещо стриманого, іншого - хулігана з непростим характером, які обидва закохалися в одну дівчину. І їх обох тягне до неї щось сильне і незбагненне. Бо вона дівчина з неповторним шармом, вона немов “S-клас” серед інших.

Нікіта Кісельов & SKYLERR - "У волоссі осінь"

Зараз, коли стає дедалі холодніше і хочеться сидіти вдома під ковдрою, всім так не вистачає сімейного затишку поруч з коханою людиною - саме про це тепло співають артисти.

Valya Levchenko - "Стоїть гора крута"

Головна місія альбому “Відгомони степу", до якого входить і ця пісня, - повернення традиційних пісень у сучасне життя і дослідження української музичної традиції. Авторські обробки усіх композицій створені для того, щоб “ознайомити людей з потужною фольклорною традицією Слобожанщини та спонукати вивчати її".

SUROV - "Крутиться Земля"

Потужний гімн для всіх, хто вірить в ідеальний світ, вільний від насилля та війни. Пісня звучить особливо гостро в теперішніх реаліях, відкликаючись на біль кожного, хто прагне миру та спокою на рідній землі. Цей трек не залишить байдужими серця, втомлені від війни, бо він про віру у краще майбутнє і надію, що все може змінитися, поки Земля крутиться.

NAPEREXRESTI - "На повторі"

Цікава відеоробота, яка поєднує у собі сучасні тренди соцмереж і класичні театральні елементи.

YALLA - "Збрехав"

Цей трек - заклик до дівчат, щоб відкрити своє серце та не боятися нового досвіду чи болі, “тому що без цього ми не зможемо знайти своє кохання та щастя". Водночас нова пісня артистки - послання для хлопців та чоловіків. Авторка закликає не робити боляче просто так та бути чесними в знак поваги до колишніх коханих.

Також послухайте ще й ці круті треки:

Parfeniuk - "Врубай"

KLER - "Під пледом"

OTOY - "Угу, ага”

Lipatova - “Ліс”

beshket - "Фристайл ім. Франка"

FAYA - “Карма”

Zwyntar - “Не довіряй смертним”