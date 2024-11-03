“Довго плакав": український співак-гей присвятив пісню Ірині Фаріон

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на трек в YouTube .

За словами артиста, його композиція - “водночас сповідь і заповіт: любити, шанувати і берегти свою рідну мову”.

“Коли я дізнався про вбивство Ірини Фаріон, довго плакав, бо для мене в цьому був неабиякий символізм. Для мене постать пані Фаріон - це образ берегині української мови, а постріл у неї - черговий постріл і спроба вбити, викоренити нашу мову. Коли закінчилися сльози, прийшли рядки. В цій пісні багато енергії: в ній любов, шана, надія і лють. Для мене це сповідь і заповіт, бо так хочеться, аби голоси нащадків лунали саме українською мовою, а не мовою країни, яка нас активно винищує не лише з 2014-го, а століттями", - говорить співак.

ANDRUX хоче, “аби ми назавжди перестали святкувати культуру ворога, виправдовуючи плоди насильницької русифікації теплими спогадами, пов’язаними саме з російською, а не українською мовою”.

“Мова завжди мала, має і матиме значення, саме тому попри бажання випустити цю пісню одразу ж, я притримав її до дня мови, аби посилити її голос, який сподіваюсь відгукнеться і побудить до змін багатьох”, - резюмував співак.

Нагадаємо, що 19 липня на українську політикиню, мовознавицю та активістку Ірину Фаріон було скоєно замах у Львові. Вона отримала вогнепальне поранення в голову, внаслідок якого померла у лікарні того ж дня.

25 липня правоохоронці затримали нападника, яким виявився 18-річний футболіст, уродженець Дніпра В'ячеслав Зінченко. Зараз він перебуває під вартою. Слідство вважає, що хлопець - лише виконавець. Також не виключається "російський слід".

Фаріон була відома своєю принциповою позицією, боротьбою за українську мову та культуру. Її смерть стала великим ударом для українського суспільства. Багато політиків, громадських діячів та простих громадян висловили співчуття рідним і близьким загиблої.

Хто такий ANDRUX

Співак поєднує в своїй музиці різні жанри, від поп-музики до електроніки, створюючи багатий звуковий ландшафт. У своїх піснях Богдан часто торкається соціальних проблем, питань самоідентифікації та кохання.

ANDRUX (фото: instagram.com/andruxmusic)

Нині він живе в США, але активно популяризує українську музику за кордоном. Співак є відкритим геєм і активно захищає права ЛГБТ-людей.