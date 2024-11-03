20 новых украинских песен, которые нужно слушать в ноябре

Океан Эльзы - "Як ніколи"

По словам Святослава Вакарчука, эта песня из альбома “Той день” - это история, которая сегодня резонирует со многими украинцами. Она о том моменте, когда двое, которые любят друг друга, вынуждены быть врозь из-за обстоятельств… фильма об истории ОЭ, премьера которого запланирована на 2025 год.

CHEEV - "Тихий дощ"

Это лирическое путешествие, где пасмурным осенним вечером ты можешь остаться наедине со своими мыслями. Кажется, город дышит ритмом этой песни, и даже на первый взгляд безразличные бетонные стены впитывают в себя эту мелодию. И каждый становится свидетелем этой магии и частью осенней симфонии - меланхолической, но в то же время полной тихой надежды на новый рассвет.

Фиолет - "Обіцяю"

Эта песня и видео на нее - о тех, кому страна обязана сейчас всем.

"Благодарность должна превращаться во внимание и поддержку", - уверен фронтмен группы Сергей "Колос" Мартынюк, который сейчас в рядах ВСУ.

ХАС & NIKITIN - "Як би я хотів"

Украинские артисты выпустили общий мини-альбом "Падали", который создан в формате трилогии. Предлагаем вам посмотреть клип на одну из песен: в этом видео есть что-то магическое, что является личной историей каждого из нас, потому что каждый из нас шел через разные испытания. Это, говорит Назар Хассан, история о том, как каждый справился со своей зависимостью.

ROXOLANA - “Мистецтво"

Эту песню звезда посвятила всем чувствующим неуверенность в себе и зависимости от мнения социума.

Владимир Дантеc - "Руда вода"

Очень эмоциональная работа, которая раскрывает тему глубины любви, которая рождается из жизненного опыта партнеров и понимания отношений.

TAYANNA - "Неабищо"

Таня Решетняк говорит, что ее новая песня рассказывает об особых людях в жизни каждого, кто надолго покидает свой свет, после расставания с которыми ты не страдаешь, а имеешь приятные воспоминания. По словам певицы, слово "необычайно" символизирует для нее признание в любви и является прямым доказательством того, что украинский язык богат чувственными эпитетами.

NAIMES и BURLA - "За тобою"

Эта песня - о настоящей любви, которая не знает границ. Это история о двух разных людях - одном порядочном и несколько сдержанном, другом – хулигане с непростым характером, которые оба влюбились в одну девушку. И их обоих тянет к ней что-то сильное и непостижимое. Потому что она девушка с неповторимым шармом, она как "S-класс" среди других.

Никита Киселев & SKYLERR - "У волоссі осінь"

Сейчас, когда становится все холоднее и хочется сидеть дома под одеялом, всем так не хватает семейного уюта рядом с любимым человеком - именно об этом тепло поют артисты.

Valya Levchenko - "Стоїть гора крута"

Главная миссия альбома “Відгомони степу", в который входит и эта песня, - возвращение традиционных песен в современную жизнь и исследование украинской музыкальной традиции. .

SUROV - "Крутиться Земля"

Мощный гимн для всех верующих в идеальный мир, свободный от насилия и войны. Песня звучит особенно остро в нынешних реалиях, отзываясь на боль каждого, кто стремится к миру и покою на родной земле. Этот трек не оставит равнодушными сердца, уставшие от войны, потому что он о вере в лучшее будущее и надежде, что все может измениться, пока Земля крутится.

NAPEREXRESTI - "На повторі"

Интересная видеоработа, сочетающая в себе современные тренды соцсетей и классические театральные элементы.

YALLA - "Збрехав"

Этот трек - призыв к девушкам, чтобы открыть свое сердце и не бояться нового опыта или боли, "потому что без этого мы не сможем найти свою любовь и счастье". В то же время новая песня артистки - послание для парней и мужчин. Автор призывает не делать больно просто так и быть честными в знак уважения к бывшим любимым.

Также послушайте и эти крутые треки:

Parfeniuk - "Врубай"

KLER - "Під пледом"

OTOY - "Угу, ага"

Липатова - "Лыс"

beshket - "Фристайл ім. Франка"

FAYA - "Карма"

Zwyntar - “Не довіряй смертним”