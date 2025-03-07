20 нових українських пісень для гарного настрою: свіжі хіти березня 2025

Весна - час оновлення, натхнення та гарного настрою. А що може краще підняти настрій, ніж свіжа і якісна українська музика?
РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам добірку з 20 нових пісень, які вийшли у березні 2025 року і завойовують серця слухачів.
Тернопільський дует представив свою версію легендарного треку Володимира Івасюка "Мила моя", надавши йому сучасного звучання, щоб молоді українці заново відкрили для себе творчість великого митця.
"Дякуємо за творчий спадок, який для нас залишив Володимир Михайлович, що актуальний і сьогодні. Присвячуємо нашу версію пісні усім нашим милим дівчатам і жінкам", - додають артисти.
"Ця пісня про кохання, яке дійсно можна лише "вимолити". Іноді здається, що чекаєш свою людину цілу вічність. Молишся, просиш Бога про неї, навіть не вірячи, що вона можлива. І ось, наче з тієї самої вічності, з’являється вона – твоя любов, що змінює все навколо.
Артисти презентували оновлену версію легендарної пісні. Для Марії це спроба відкрити пісню в новому звучанні та створити несподівану колаборацію, а для ХАСа - можливість здійснити мрію та розкрити чоловічий погляд на розрив стосунків.
"Кажуть, що в кінці тунелю завжди є світло. Але бувають моменти, коли ти йдеш, йдеш, а його не видно… Може, ми самі маємо запалити його? Але що робити, коли сил майже немає? Додайте світла!" - новий трек Наді вражає глибиною й сенсами.
Ця ніжна й емоційна композиція нагадує, що любов – це безперервний процес, наповнений навчанням, боротьбою та водночас є найціннішою складовою людського життя. Вона надає сили жити, творити й рухатися вперед.
В цю пісню співачка "вклала весь свій біль, переживання і надважливий месседж, про те, що бути поруч із рідними - це велика розкіш, яку треба цінувати. Ця пісня настільки особиста, але водночас стосується кожного з нас. Також трек зворушливо піднімає болісну тему розлуки з рідними, яка стала ще актуальнішою в умовах війни та еміграції.
Костянтин Шелудько не перестає вдихати в українську інді-музику свіже дихання. Його новий трек "якраз до свята весни" наповнений любов'ю і трішки хтивим романтизмом.
Це пісня, яка нагадує, як важливо не втрачати в собі ту дитячу щирість і легкість, навіть коли доросле життя кидає виклики. Вона про те, що справжнє кохання не залежить від статусу, віку чи зовнішніх обставин.
Сміливе переосмислення пісні "Крихітки" у новому звучанні від учасників O.TORVALD: потужні гітарні рифи, енергійний брейкбіт і напруга, що тримає до останньої ноти.
Ця пісня про те, як важко відпустити людину, навіть коли розумієш, що вона вже давно живе своїм життям.
Ця пісня, до виходу якої долучився також YAKTAK, за словами молодої співачки, "про двох, чия любов колись була сильною, але тепер тріщить по швах, наче корабель у шторм". І хоч ці двоє намагаються втриматися на плаву, то віддаляючись, то знову знаходячи шлях одне до одного, але зрештою все одно йдуть на дно…
PARFENIUK - "Хубба Бубба"
Ці треки вже доступні для прослуховування на Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer та інших стрімінгових платформах. Не забудьте додати їх до свого плейлиста, щоб створити ідеальний весняний настрій!
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