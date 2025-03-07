20 новых украинских песен для хорошего настроения: свежие хиты марта 2025 года

TVORCHI - "Мила моя"

Тернопольский дуэт представил свою версию легендарного трека Владимира Ивасюка "Мила моя", придав ему современное звучание, чтобы молодые украинцы заново открыли для себя творчество великого художника.

"Спасибо за творческое наследие, которое для нас оставил Владимир Михайлович, актуальное и сегодня. Посвящаем нашу версию песни всем нашим милым девушкам и женщинам", - добавляют артисты.

Jerry Heil и MONATIK - "ВИМОЛИВ"

"Эта песня о любви, которую действительно можно только "вымолить". Иногда кажется, что ждешь своего человека целую вечность. Молишься, просишь Бога о нем, даже не веря, что он возможен. И вот, словно из той самой вечности, появляется он - твоя любовь, которая меняет все вокруг.

ХАС и Мария Бурмака - "Пробач"

Артисты презентовали обновленную версию легендарной песни. Для Марии это попытка открыть песню в новом звучании и создать неожиданную коллаборацию, а для ХАСа - возможность осуществить мечту и раскрыть мужской взгляд на разрыв отношений.

DOROFEEVA - "Додайте світла"

"Говорят, что в конце тоннеля всегда есть свет. Но бывают моменты, когда ты идешь, идешь, а его не видно... Может, мы сами должны зажечь его? Но что делать, когда сил почти нет? Добавьте света!" - новый трек Нади поражает глубиной и смыслами.

Елена Тополя & EDGAR TI - "Чуєш"

Эта нежная и эмоциональная композиция напоминает, что любовь - это непрерывный процесс, наполненный обучением, борьбой и одновременно является самой ценной составляющей человеческой жизни. Она придает силы жить, творить и двигаться вперед.

MamaRika - "Мамитати"

В эту песню певица "вложила всю свою боль, переживания и важнейший месседж, о том, что быть рядом с родными - это большая роскошь, которую надо ценить. Эта песня настолько личная, но в то же время касается каждого из нас. Также трек трогательно поднимает болезненную тему разлуки с родными, которая стала еще более актуальной в условиях войны и эмиграции.

Ульмо Три - "Моя залежність"

Константин Шелудько не перестает вдыхать в украинскую инди-музыку свежее дыхание. Его новый трек "как раз к празднику весны" наполнен любовью и чуточку похотливым романтизмом.

YAKTAK - "А ми як діти"

Это песня, которая напоминает, как важно не терять в себе ту детскую искренность и легкость, даже когда взрослая жизнь бросает вызовы. Она о том, что настоящая любовь не зависит от статуса, возраста или внешних обстоятельств.

Навіщо - "Деталь"

Смелое переосмысление песни "Крихітки" в новом звучании от участников O.TORVALD: мощные гитарные рифы, энергичный брейкбит и напряжение, которое держит до последней ноты.

GOLUBENKO - "Кортизол"

Эта песня о том, как трудно отпустить человека, даже когда понимаешь, что он уже давно живет своей жизнью.

SOFEAR - "Down"

Эта песня, к выходу которой присоединился также YAKTAK, по словам молодой певицы, "о двух, чья любовь когда-то была сильной, но теперь трещит по швам, как корабль в шторм". И хотя эти двое пытаются удержаться на плаву, то отдаляясь, то снова находя путь друг к другу, но в конце концов все равно идут на дно...

Также советуем послушать вам эти треки:

Соня Ориняк - "Плітки"

Александр Положинский - "Де ідуть бої"

100лица - "Танцювала під хіти"

Do Sliz - "Серцебиття"

SUVOROVA - "Дружба"

пропаща сила - "Падаєш"

Сергей Лазановский feat Яруся Батюк - "Не думай про завтра"

PARFENIUK - "Хубба Бубба"

DEMI - BLAH-BLAH

Эти треки уже доступны для прослушивания на Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer и других стриминговых платформах. Не забудьте добавить их в свой плейлист, чтобы создать идеальное весеннее настроение!

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