20 лютого: чому з цього дня починається весна, головні забобони свята, у кого День ангела
20 лютого віряни вшановують пам'ять єпископа Лева Катанського, якого також називали Левом Катальщиком.
Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Традиції цього дня
Сьогодні не можна було дивитися ввечері на зірки, оскільки в іншому випадку біду на себе накликаєш. Наші предки вірили, що на початку березня небо щастя несе. Пророкували страшні явища тим, хто порушить заборону. Вірили, що в цю дату образі падаючих зірок постають духи, і на ніч вони лягають в ліжко до заміжніх жінок, коли їх чоловіки відсутні.
У цей день наші пращури щосили каталися на санях, адже скоро наступала весна
Головні прикмети цього дня:
- Сніг пройшов до цього дня – буде поганий і неврожайний рік.
- Сороки і галки купаються в снігу – буде відлига.
- Пішов сніг з дощем – чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлиги.
- Якщо потайки добути і віднести в поле вогонь або жар, то буде врожайний рік.
- Змінюється напрям вітру - прикмета того, що відлига буде недовгою.
Що категорично не можна робити в цей день:
- Не починайте нових справ у цей день – це віщує невдачу.
- Не обіцяйте нічого іншим, оскільки, швидше за все, виконати це не вийде.
- Не допускайте застуд в цей день - хвороба довго не піде.
- Викиньте старе взуття з дому - весь рік буде достаток
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