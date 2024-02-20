20 февраля: почему с этого дня начинается весна, главные "забобоны" праздника, у кого День ангела
20 февраля верующие чтят память епископа Льва Катанского, которого также называли Львом Катальщиком.
О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Традиции этого дня
Сегодня нельзя было смотреть вечером на звезды, поскольку в противном случае беду на себя навлечешь. Наши предки верили, что в начале марта небо счастья несет. Предсказывали страшные явления тем, кто нарушит запрет. Верили, что в эту дату в образе падающих звезд встают духи, и на ночь они ложатся в постель к замужним женщинам, когда их мужчины отсутствуют.
Наши предки катались в этот день на санях, так как скоро наступала весна.
Главные приметы этого дня:
- Снег прошел по сей день – будет плохой и неурожайный год.
- Сороки и галки купаются в снегу – будет оттепель.
- Пошел снег с дождем – ждите бурного разлива рек и даже оттепелей.
- Если тайком добыть и унести в поле огонь или жар, то будет урожайный год.
- Изменяется направление ветра – примета того, что оттепель будет недолгой.
Что категорически нельзя делать в этот день:
- Не начинайте новых дел в этот день – это предвещает неудачу.
- Не обещайте ничего другим, поскольку, скорее всего, выполнить это не получится.
- Не допускайте простуд в этот день – болезнь долго не уйдет.
- Выбросьте старую обувь из дома – весь год будет достаток
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