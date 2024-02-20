20 февраля: почему с этого дня начинается весна, главные "забобоны" праздника, у кого День ангела

О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Традиции этого дня

Сегодня нельзя было смотреть вечером на звезды, поскольку в противном случае беду на себя навлечешь. Наши предки верили, что в начале марта небо счастья несет. Предсказывали страшные явления тем, кто нарушит запрет. Верили, что в эту дату в образе падающих звезд встают духи, и на ночь они ложатся в постель к замужним женщинам, когда их мужчины отсутствуют.

Наши предки катались в этот день на санях, так как скоро наступала весна.

Главные приметы этого дня:

Снег прошел по сей день – будет плохой и неурожайный год.

Сороки и галки купаются в снегу – будет оттепель.

Пошел снег с дождем – ждите бурного разлива рек и даже оттепелей.

Если тайком добыть и унести в поле огонь или жар, то будет урожайный год.

Изменяется направление ветра – примета того, что оттепель будет недолгой.

Что категорически нельзя делать в этот день: