20-летний герой-танкист в одиночку "раскрошил" 2 танка и 3 БМП оккупантов (видео)

Украинский воин с позывным “Кот” уничтожил 2 танка и 3 БМП 2-го армейского корпуса ВС России. Ему всего 20 лет, но мужества не занимать.

Об этом сообщают на видео в сети.

Отмечается, что в бою взяты пленные, значительное количество противника уничтожено.

У парня на счету два года службы, тысячи боевых историй и полная уверенность в своих силах. На видео украинец раскрыл некоторые детали, как ему удалось уничтожить военную технику РФ под Северодонецком.

"В танках все россияне сгорели, как и положено", - докладывает наш военный.