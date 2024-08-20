"Удар" Кличка запустив патріотичний флешмоб

Українців закликають у День державного прапора України та День Незалежності прикрасити свій одяг, свої будинки та вулиці синьо-жовтими кольорами. Патріотичний флешмоб запустив "УДАР Віталія Кличка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook партії.

"Друзі, долучайтесь до патріотичного флешмобу "Кольори Свободи"! Відзначимо День Державного прапора та День Незалежності України яскраво. Нехай домівки та вулиці нашої вільної країни засяють синьо-жовтими кольорами свободи", - закликає "УДАР Віталія Кличка". Ініціатори флешмобу пропонують розмістити українські прапори та синьо-жовті стрічки всюди. На вікнах, балконах, будинках, автівках, на наплічниках, сумках та своєму одязі тощо. "Там, де Український прапор – там вільна Україна! Разом ми – сила!", - наголошують в "УДАРі Віталія Кличка". Як взяти участь: Розмістіть синьо-жовті прапори та стрічки.

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