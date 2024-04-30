2 саморобні пастки для комарів, які справді працюють

Пастка з дріжджів і цукру

Приготування суміші цукру, дріжджів і води - ефективний спосіб зловити комарів. Через кілька годин дріжджі починають виділяти постійний потік вуглекислого газу, який дуже приваблює комарів.

Потрібно відрізати верхню частину порожньої пластикової пляшки. На дні пляшки змішайте розчин цукру та дріжджів. Якщо ви використовуєте 2-літрову пляшку, то змішайте 1 склянку теплої води, 4 столові ложки цукру та 1/3 чайної ложки дріжджів.

Вставляємо верхню частину пляшки шийкою вниз, щоб утворилася лійка. Відстань між шийкою та рівнем води має становити 1-2 см. Використовуйте стрічку або клей, щоб утримувати лійку на місці.

Потрібно залишити верх відкритим, щоб туди могли залітати комарі.

Спосіб з водою

Коли комарі намагаються сісти на поверхню води, щоб відкласти свої яйця, вони не зможуть утриматися на воді й потонуть.

Тільки комарі, які вже харчувалися кров’ю, будуть активно шукати "стоячу" воду.

Потрібно наповнити миску або відро водою. Додайте кілька крапель мила або рідкого мийного засобу та обережно перемішайте, не утворюючи пузирі.

Що відлякує комарів

Ефірні масла

Найвідомішими "відлякувачами" комарів є ефірні олії. Комарі ненавидять запах ефірної олії гвоздики, лаванди, герані, лемонграсу, м'яти, чебрецю, базиліку, апельсину.

Лимон та евкаліпт

Найефективнішим засобом від комарів та мошок вважається поєднання лимона та евкаліпту. Змішуємо 10 мл евкаліптової олії із соком одного лимона.

Засіб потрібно нанести на відкриті ділянки шкіри.

Кориця

Кориця має досить виражений і яскравий аромат, який теж відлякує комах. Потрібно розчинити невелику кількість кориці у теплій воді та поставити ємність десь поблизу.