2 самодельные ловушки для комаров, которые действительно работают

Ловушка из дрожжей и сахара

Приготовление смеси сахара, дрожжей и воды - эффективный способ поймать комаров. Через несколько часов дрожжи начинают выделять постоянный поток углекислого газа, очень привлекающий комаров.

Нужно отрезать верхнюю часть пустой пластиковой бутылки. На дне бутылки смешайте раствор сахара и дрожжей. Если вы используете 2-литровую бутылку, смешайте 1 стакан теплой воды, 4 столовые ложки сахара и 1/3 чайной ложки дрожжей.

Вставляем верхнюю часть бутылки горлышком вниз, чтобы образовалась воронка. Расстояние между горлышком и уровнем воды должно составлять 1-2 см. Используйте ленту или клей, чтобы удерживать воронку на месте.

Нужно оставить верх открытым, чтобы туда могли залетать комары.

Способ с водой

Когда комары пытаются сесть на поверхность воды, чтобы отложить свои яйца, они не смогут удержаться на воде и утонут.

Только комары, уже питавшиеся кровью, будут активно искать "стоячую" воду.

Необходимо наполнить миску или ведро водой. Добавьте несколько капель мыла или жидкого моющего средства и осторожно перемешайте, не образуя пузыри.

Что отпугивает комаров

Эфирные масла

Самыми известными "отпугивателями" комаров являются эфирные масла. Комары ненавидят запах эфирного масла гвоздики, лаванды, герани, лемонграсса, мяты, чабреца, базилика, апельсина.

Лимон и эвкалипт

Самым эффективным средством комаров и мошек считается сочетание лимона и эвкалипта. Смешиваем 10 мл эвкалиптового растительного масла с соком одного лимона.

Средство необходимо нанести на открытые участки кожи.

Корица

Корица обладает достаточно выраженным и ярким ароматом, который тоже отпугивает насекомых. Нужно растворить небольшое количество корицы в теплой воде и поставить емкость где-нибудь поблизости.