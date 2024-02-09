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2 роки провів у полоні: захисник України трагічно загинув у ДТП за 9 днів після обміну (фото)

Про загибель військового повідомила його донька (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Військовий Юрій Галкін, який провів у полоні 2 роки, трагічно загинув у ДТП. Обмін відбувався 31 січня, а вже 8 лютого чоловіка збила машина.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories доньки Галкіна, яку вона розмістила в Instagram.

Що відомо про трагедію

31 січня повідомлялося про один з найбільших обмінів полоненими. Серед українців, які повернулися додому, був і Галкін.

А 7 лютого донька військового розповіла, що її тато загинув. Він, як зазначила жінка, помер не від кулі, його збила машина.

Звільнений з полону військовий загинув в ДТП (скріншот)

"Сьогодні мого тата не стало…Його вбила не війна, ні куля, ні 2 роки в полоні…Він просто переходив дорогу і його збила машина. Я чекала твого дзвінка, як ти пообіцяв, але вже не дочекаюся", - написала вона.

Відомо, що чоловік був родом з Покровська. Як саме трапилася аварія та чи затримали водія, який збив військового - поки що не повідомляється. 

Обмін полоненими 31 січня - що відомо

Як розповідав Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, під час обміну додому повернулися:

  • 95 воїнів ЗСУ
  • 56 нацгвардійців
  • 26 прикордонників
  • 29 воїнів Територіальної оборони;
  • 1 представник Національної поліції.

Також повідомлялося, що з 207 українців, яких звільнили з полону, 36 осіб мали поранення або серйозні хвороби. Найстаршому військовому, який повернувся додому того дня, 61 рік, а наймолодшому - 20 років.

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