2 ознаки, що під час засмагання сонце завдало великої шкоди шкірі

Багато хто думає, що сонячний опік - це лише дрібна неприємність, яка не варта особливої ​​уваги. Однак це помилка, адже крім неприємних відчуттів і болю, сонячний опік може призвести до серйозних проблем зі шкірою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Небезпека для організму

Сонячний опік

Іноді сонячний опік може бути надто сильним, щоб лікувати його вдома, або може супроводжуватися симптомами, які потребують негайної медичної допомоги.

Потреба в медичній допомозі через сонячні опіки трапляється рідко, але великі пухирі на тіла є поганою ознакою.

Дерматолог Дженніфер Танг розповіла, що сонячні опіки бувають різного ступеня тяжкості.

Найпоширеніший - це лише невелике почервоніння, яке може призвести до лущення шкіри.

Коли уражена велика частина поверхні тіла, то ви більше не можете регулювати температуру тіла і будете втрачати багато води.

У цей момент необхідний підтримуючий догляд, щоб лікарі могли допомогти вам залишатися гідратованими та провести обробку рани, щоб зберегти опік чистим.

Але медична допомога при сонячних опіках потрібна рідко. Зазвичай це просто почервоніння та лущення, які є запальною реакцією організму на сонце, яке пошкоджує клітини шкіри.

Тепловий удар

Потрібно негайно звернутися до лікаря, якщо сонячний опік супроводжується тепловим ударом.

Дерматолог Кевін Бойд розповів, що тепловий удар може бути причиною занепокоєння і важливою причиною для звернення до лікаря.

Тепловий удар характеризується різким підвищенням температури тіла, втратою свідомості, маренням, зневодненням і прискореним пульсом.

Як безпечно перебувати на сонці

Найкращі засоби захисту від сонячних опіків включають сонцезахисні креми, одяг із захистом від УФ-випромінювання та уникнення сонячних променів, коли вони найбільші інтенсивні, між 10 та 17 годиною.

Потрібно застосовувати сонцезахисний крем принаймні кожні дві години, і частіше, якщо ви плаваєте або потієте.