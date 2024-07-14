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2 признака, что во время загорания солнце нанесло большой вред коже

Воскресенье 14 июля 2024 13:01
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2 признака, что во время загорания солнце нанесло большой вред коже Названы признаки серьезного солнечного ожога (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие думают, что солнечный ожог - это лишь мелкая неприятность, которая не стоит особого внимания. Однако это ошибка, ведь помимо неприятных ощущений и боли, солнечный ожог может привести к серьезным проблемам с кожей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Опасность для организма

Солнечный ожог

Иногда солнечный ожог может быть слишком сильным, чтобы лечить его дома, или может сопровождаться симптомами, требующими немедленной медицинской помощи.

Потребность в медицинской помощи из-за солнечных ожогов встречается редко, но большие волдыри на тела являются плохим признаком.

Дерматолог Дженнифер Танг рассказала, что солнечные ожоги бывают разной степени тяжести.

Самый распространенный - это лишь небольшое покраснение, которое может привести к шелушению кожи.

Когда поражена большая часть поверхности тела, вы больше не можете регулировать температуру тела и будете терять много воды.

В этот момент необходим поддерживающий уход, чтобы врачи могли помочь вам оставаться гидратированными и провести обработку раны, чтобы сохранить ожог чистым.

Но медицинская помощь при солнечных ожогах требуется редко. Обычно это просто краснота и шелушение, которые являются воспалительной реакцией организма на солнце, которое повреждает клетки кожи.

Тепловой удар

Следует немедленно обратиться к врачу, если солнечный ожог сопровождается тепловым ударом.

Дерматолог Кевин Бойд рассказал, что тепловой удар может быть причиной беспокойства и важной причиной обращения к врачу.

Тепловой удар характеризуется резким повышением температуры тела, потерей сознания, бредом, обезвоживанием и учащенным пульсом.

Как безопасно находиться на солнце

Лучшие средства защиты от солнечных ожогов включают солнцезащитные кремы, одежду с защитой от УФ-излучения и избегание солнечных лучей, когда они наиболее интенсивны, между 10 и 17 часов.

Нужно применять солнцезащитный крем по крайней мере каждые два часа и чаще, если вы плаваете или потеете.

Ранее мы сообщали, как выбрать безопасный солнцезащитный крем для кожи.

Также мы писали, что произойдет с кожей, если спать с солнцезащитным кремом.

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