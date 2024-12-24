2 найпопулярніші українські колядки, які повинні знати всі: як правильно співати, тексти

Українські колядки - це обов'язкова та важлива частина традицій на Різдво Христове. В спеціальних піснях приховані як народні, так і релігійні слова. Переважно у колядках розповідається про народження Спасителя, певні ритуали та традиції святкування. І є дві колядки, які повинні знати всі українці.