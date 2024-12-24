2 найпопулярніші українські колядки, які повинні знати всі: як правильно співати, тексти

Українські колядки - це обов'язкова та важлива частина традицій на Різдво Христове. В спеціальних піснях приховані як народні, так і релігійні слова. Переважно у колядках розповідається про народження Спасителя, певні ритуали та традиції святкування. І є дві колядки, які повинні знати всі українці.
Які дві найпопулярніші колядки мають знати в Україні всі дорослі та діти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого оповився.
Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.
- Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливі цього дому господарю.
Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливі нашій славній Україні.
Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той перший празник - Рождество Христове, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той другий празник - Святого Василя, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той третій празник - Святе Водохреща, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Вся наша родина, славна Україна, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Раніше ми розповідали історію виникнення колядок та якій зміст ці пісні несуть.
А також ми писали про те, які страви не можна ставити на стіл на Святвечір.
Під час написання матеріалу використані джерела: "Українські пісні", Вікіпедія, Всеосвіта