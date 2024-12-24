2 самые популярные украинские колядки, которые должны знать все: как правильно петь, тексты

Украинские колядки - это обязательная и важная часть традиций на Рождество Христово. В специальных песнях скрыты как народные, так и религиозные слова. Преимущественно в колядках рассказывается о рождении Спасителя, определенные ритуалы и традиции празднования. И есть две колядки, которые должны знать все украинцы.
Какие две самые популярные колядки должны знать в Украине все взрослые и дети, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого оповився.
Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.
- Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливі цього дому господарю.
Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливі нашій славній Україні.
Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той перший празник - Рождество Христове, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той другий празник - Святого Василя, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той третій празник - Святе Водохреща, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Вся наша родина, славна Україна, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Ранее мы рассказывали историю возникновения колядок и какой смысл эти песни несут.
А также мы писали о том, какие блюда нельзя ставить на стол в Святвечер.
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