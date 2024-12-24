2 самые популярные украинские колядки, которые должны знать все: как правильно петь, тексты

Украинские колядки - это обязательная и важная часть традиций на Рождество Христово. В специальных песнях скрыты как народные, так и религиозные слова. Преимущественно в колядках рассказывается о рождении Спасителя, определенные ритуалы и традиции празднования. И есть две колядки, которые должны знать все украинцы.