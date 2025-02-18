2 напої, які п'ють довгожителі грецького острова Ікарія: люди майже не хворіють

Як харчуються довгожителі грецького острова Ікарія?

Експерт з довголіття Ден Бюттнер розповів цікавий факт, що люди з острова Ікарія живуть приблизно на вісім років довше, ніж громадяни США в середньому. Також у греків майже не діагностується слабоумство.

Отже, в чому їх секрет? У своєму блозі Бюттнер написав, що ікарійці дотримуються найсуворішої версії середземноморської дієти у світі, використовуючи фрукти, овочі, цільні зерна, боби, бобові, оливкову олію та помірну кількість червоного вина.

Але дієта ікарійців відрізняється тим, що вони їдять набагато менше риби та м’яса та набагато більше зелені.

"Вони регулярно їдять приблизно сотню дикої зелені та садової зелені, як-от гірчиці, цикорію, фенхелю та зелені. Ця дика зелень містить у 10 разів більше антиоксидантів, які очищають артерії, ніж червоне вино", - розповідає вчений.

Які напої п'ють довгожителі грецького острова Ікарія?

Але він також зазначив, що жителі Ікарії є великими шанувальниками двох напоїв, які допомогають їм залишатися кмітливими навіть у старості. Це трав’яний чай та кава.

"Ікарійці щодня п’ють трав’яні чаї. Вони роблять ці чаї з рослин зі своїх будинків, садів і диких рослин. Вони роблять їх із таких трав, як орегано, кульбаба, шавлія та розмарин", - додав він.

Зазначимо, що дослідження 2023 року показало, що вживання чаю (зеленого чи чорного) на 29% знижує ризик загальної деменції. Згідно з дослідженням 2024 року, популярний південноафриканський трав’яний чай ройбуш зменшує наслідки хвороби Альцгеймера.\

А дослідження 2010 року виявило, що вживання від 3 до 5 чашок кави щодня в середньому віці на 65% знижує ризик розвитку деменції та хвороби Альцгеймера в майбутньому.