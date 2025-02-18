2 напитка, которые пьют долгожители греческого острова Икария: люди почти не болеют

Как питаются долгожители греческого острова Икария?

Эксперт по долголетию Дэн Бюттнер рассказал интересный факт, что люди с острова Икария живут примерно на восемь лет дольше, чем граждане США в среднем. Также у греков почти не диагностируется слабоумие.

Итак, в чем их секрет? В своем блоге Бюттнер написал, что икарийцы придерживаются самой строгой версии средиземноморской диеты в мире, используя фрукты, овощи, цельные зерна, бобы, бобовые, оливковое масло и умеренное количество красного вина.

Но диета икарийцев отличается тем, что они едят гораздо меньше рыбы и мяса и гораздо больше зелени.

"Они регулярно едят примерно сотню дикой зелени и садовой зелени, например горчицы, цикория, фенхеля и зелени. Эта дикая зелень содержит в 10 раз больше антиоксидантов, которые очищают артерии, чем красное вино", - рассказывает ученый.

Какие напитки пьют долгожители греческого острова Икария?

Но он также отметил, что жители Икарии являются большими поклонниками двух напитков, которые помогают им оставаться сообразительными даже в старости. Это травяной чай и кофе.

"Икарийцы ежедневно пьют травяные чаи. Они делают эти чаи из растений из своих домов, садов и диких растений. Они делают их из таких трав, как орегано, одуванчик, шалфей и розмарин", - добавил он.

Отметим, что исследование 2023 года показало, что употребление чая (зеленого или черного) на 29% снижает риск общей деменции. Согласно исследованию 2024 года, популярный южноафриканский травяной чай ройбуш уменьшает последствия болезни Альцгеймера.

А исследование 2010 года показало, что употребление от 3 до 5 чашек кофе ежедневно в среднем возрасте на 65% снижает риск развития деменции и болезни Альцгеймера в будущем.