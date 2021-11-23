2-летний малыш в нижнем белье и босиком пошел искать свою мать в Белой Церкви: детали ЧП

В Белой Церкви в Киевской области маленький мальчик пошел на розыски своей матери босиком и только в одном белье. Самое печальное в этой истории, что случается она не впервые.

Сейчас 2-летнего мальчика поместили в реабилитационный центр, а с горе-мамашей будут разбираться.

Гулял по подъезду пока мама пьянствовала

О том что малыш гуляет в самом исподнем и босиком по подъезду, в полицию сообщили соседи 21 ноября.

Правоохранители и работники ювенальной полиции выяснили, что 32-летняя мать мальчика ушла "отдыхать" со своими товарищами, оставив ребенка одного.

Мальчик открыл квартиру, вышел и пошел искать мать по лестнице в подъезде.

Фото: малыш в нижнем белье и босиком пошел искать свою мать в Белой Церкви facebook.com/pol.kyivregion)

С горе-матерью будут разбираться

"В дальнейшем мать будет вызвана на комиссию по защите прав детей, где также будут присутствовать представители социальной службы города и ювенальные полицейские. Впоследствии они примут решение по решению этой проблемы, чтобы предупредить негативные последствия для ребенка в будущем", - добавили в полиции.

Конечно же что на родственницу составили админпротокол о ненадлежащем исполнении ею родительских обязанностей, который предусматривает штраф.

Фото: наша героиня (facebook.com/pol.kyivregion)

Отметим, что в сентябре мать уже оставляла мальчика самого. В тот день малыш проснулся и пошел искать мать без одежды и с одной пустышкой.

Санкция ч. 2 ст. 184 предусматривает штраф от 1700 до 5100 гривен (как действия, совершенные повторно в течение года).