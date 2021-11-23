2-річний малюк у спідньому і босоніж пішов шукати свою матір в Білій Церкві: деталі НП

У Білій Церкві в Київській області маленький хлопчик пішов на розшуки своєї матері босоніж і лише в одній білизні. Найсумніше в цій історії, що трапляється вона не вперше.

Про НП під Києвом повідомила поліція області.

Наразі 2-річного хлопчика помістили до реабілітаційного центру, а з горе-матінкою будуть розбиратися.

Гуляв по під'їзду поки матуся пиячила

Про те що малюк гуляє в самому спідньому і босоніж по під'їзду, в поліцію повідомили сусіди 21 листопада.

Правоохоронці та працівники ювенальної поліції з'ясували, що 32-річна матір хлопчика пішла "відпочивати" зі своїми товаришами, залишивши дитину саму.

Хлопчик відчинив квартиру, вийшов і пішов шукати матір сходами в під'їзді.

Фото: малюк у спідньому і босоніж пішов шукати свою матір в Білій Церкві (facebook.com/pol.kyivregion)

З горе-матір'ю будуть розбиратися

"В подальшому матір буде викликана на комісію з захисту прав дітей, де також будуть присутні представники соціальної служби міста та ювенальні поліцейські. Згодом вони приймуть рішення щодо вирішення цієї проблеми, аби попередити негативні наслідки для дитини в майбутньому", - додали в поліції.

Звісно ж що на родичку склали адмінпротокол про неналежне виконання нею батьківських обов'язків, який передбачає штраф.

Фото: наша героїня (facebook.com/pol.kyivregion)

Зазначимо, що у вересні мати вже залишала хлопчика самого. Того дня малюк прокинувся і пішов шукати матір без одягу і з однією пустункою.

Санкція ч.2 ст. 184 передбачає штраф від 1700 до 5100 гривень (як дії, вчинені повторно протягом року).