2 декабря: какой сегодня праздник и что категорически запрещено делать

Праздник 2 декабря - все приметы и запреты (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Во второй день зимы почитается память святого Авдия

2 декабря является 336-м днем по григорианскому календарю. В этот день обычно почитается память святого Авдия, который является одним из двенадцати малых пророков.

Согласно приданию, Авдий жил примерно в период разгрома Еврейского царства и был домоправителем при дворе царя Ахава. На тот момент вокруг царил разврат и лишь он вел при этом максимально праведный образ жизни. Далее в государстве начали организовывать гонения в отношении христиан, и Авдий стал помогать сторонникам своей веры.

Он укрывал их в пещерах, навещал в темницах. За свои старания и помощь ближним Авдий получил дар пророчества.

Праздник святого Авдия 2 декабря - все приметы и запреты

Считается, что Авдий покровительствует семейному благополучию и домашнему хозяйству. Поэтому, чтобы защитить свой дом от нечести, украинцам советуют постучать обухом топора по оконным рамам и дверным косякам.

Все приметы этого дня

Снежный день с сильным ветром – жди длительную зиму и холодную весну.

Много снега с глубокими сугробами – ожидай богатого урожая в следующем году.

Ясное небо – жди морозов, а тусклое – будет оттепель в ближайшие дни.

Ветер резко переменился на юго-западный с юго-восточного – в ближайшее время погода испортится.

Бодается скотина – жди метели.

Коровы нос из яслей показывают – погода скоро переменится.

Что нельзя делать 2 декабря