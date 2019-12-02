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2 декабря: какой сегодня праздник и что категорически запрещено делать

STYLERЖизнь    02.12.2019 - 06:01
2 декабря: какой сегодня праздник и что категорически запрещено делать
Праздник 2 декабря - все приметы и запреты (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Во второй день зимы почитается память святого Авдия

2 декабря является 336-м днем по григорианскому календарю. В этот день обычно почитается память святого Авдия, который является одним из двенадцати малых пророков.

Согласно приданию, Авдий жил примерно в период разгрома Еврейского царства и был домоправителем при дворе царя Ахава. На тот момент вокруг царил разврат и лишь он вел при этом максимально праведный образ жизни. Далее в государстве начали организовывать гонения в отношении христиан, и Авдий стал помогать сторонникам своей веры.

Он укрывал их в пещерах, навещал в темницах. За свои старания и помощь ближним Авдий получил дар пророчества.

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Праздник святого Авдия 2 декабря - все приметы и запреты

Считается, что Авдий покровительствует семейному благополучию и домашнему хозяйству. Поэтому, чтобы защитить свой дом от нечести, украинцам советуют постучать обухом топора по оконным рамам и дверным косякам.

Все приметы этого дня

  • Снежный день с сильным ветром – жди длительную зиму и холодную весну.
  • Много снега с глубокими сугробами – ожидай богатого урожая в следующем году.
  • Ясное небо – жди морозов, а тусклое – будет оттепель в ближайшие дни.
  • Ветер резко переменился на юго-западный с юго-восточного – в ближайшее время погода испортится.
  • Бодается скотина – жди метели.
  • Коровы нос из яслей показывают – погода скоро переменится.

Что нельзя делать 2 декабря

  • Не рекомендуется без нужды выходить из дома. Есть поверье, что в этот день на улице бушует нечисть.
  • Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.
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