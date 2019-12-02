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2 грудня: яке сьогодні свято і що категорично заборонено робити

STYLERЖиття    02.12.2019 - 06:01
2 грудня: яке сьогодні свято і що категорично заборонено робити
Свято-2 грудня - всі прикмети і заборони (Ілюстративне фото: pixabay.com)

У другий день зими вшановується пам'ять святого Авдія

2 грудня є 336-м днем за григоріанським календарем. У цей день вшановується пам'ять святого Овдія, який є одним із дванадцяти малих пророків.

За переказами, Овдій жив приблизно в період розгрому Єврейського царства і був домоправителем при дворі царя Ахава. На той момент навколо панувала розпуста і лише Овдій при цьому вів максимально праведний спосіб життя. Далі в державі почали організовувати гоніння проти християн, і Овдій став допомагати прихильникам своєї віри.

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Свято святого Овдія 2 грудня - все прикмети і заборони

Він переховував їх у печерах, відвідував у темницях. За свої старання і допомогу ближнім Овдій отримав дар пророцтва.

Вважається, що Овдій протегує сімейному благополуччю і домашньому господарству. Тому, щоб захистити свій будинок від нечесті, українцям радять постукати обухом сокири по віконним рамам та дверним косякам.

Всі прикмети цього дня

  • Сніжний день з сильним вітром – чекай тривалу зиму і холодну весну.
  • Багато снігу з глибокими заметами – чекай багатого врожаю в наступному році.
  • Ясне небо – чекай морозів, а тьмяне – буде відлига в найближчі дні.
  • Вітер різко змінився на південно-західний з південно-східного – найближчим часом погода зіпсується.
  • Бодається скотина – чекай хуртовини.
  • Корови ніс з ясел показують – погода скоро зміниться.

Що не можна робити 2 грудня

  • Не рекомендували без потреби виходити з дому. Кажуть, що в цей день на вулиці вирує нечисть.
  • Не варто з'ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з ворогами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.
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