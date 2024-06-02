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2 червня: яке церковне свято сьогодні, чому не можна займатися прибиранням

Неділя 02 червня 2024 06:00
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2 червня: яке церковне свято сьогодні, чому не можна займатися прибиранням Дзвіниця собору Різдва Христового в Кишиневі (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 2 червня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого Никифора за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

2 червня православна церква вшановує пам’ять святого Никифора, який жив у VIII-IX століттях і походив з Константинополя. З дитинства його виховували в дусі глибокої віри та християнських цінностей.

Його батько, Федір, був секретарем при імператорському дворі, але через свою відданість іконошануванню був вигнаний. Після смерті чоловіка, мати Никифора, Євдокія, повернулася до Константинополя і прийняла чернечий постриг.

Никифор здобув відмінну освіту і ще в юності захоплювався читанням духовної літератури та вивченням Святого Письма. Служив радником у дворі імператора Лева IV і вів доброчесне життя, активно захищаючи святі ікони. Згодом він залишив світське життя й оселився поблизу Босфору, де заснував монастир і побудував церкву.

У 815 році, за правління імператора Лева, Никифора заслали в монастир через його протистояння єресі та захист святих ікон. Після тринадцяти років вигнання, святий Никифор помер. Його мощі, які пролежали в землі дев’ятнадцять років, були урочисто перенесені до Константинополя.

Патриарх Никифор

Святий Никифор зневажає іконоборця Іоанна Граматика (ілюстрація: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 2 червня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • ходити до лісу
  • влаштовувати гучні святкування і веселощі
  • сваритися чи лаятися

Також не рекомендується займатися сухим прибиранням, бо це може принести нещастя і фінансові проблеми.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • горобці граються - найближчим часом буде гарна погода
  • західний вітер - до похолодання
  • від самого ранку бліде сонце, наче в тумані - погода буде теплою і тихою
  • йде дощ - до великого урожаю грибів
  • ввечері сонце закрили хмари - чекайте на дощ
  • соловей співає всю ніч - буде хороша погода

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Яків, Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Семен, Степан, Дмитро, Костянтин, Уляна, Юліана, Андрій, Петро, Марина, Марія, Ян

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День працівників водного господарства
  • День працівників місцевої промисловості
  • Міжнародний день очищення водойм
  • Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки
  • День здорового харчування

Нагадаємо, раніше вже з'явився церковний календар свят на червень.

Читайте також церковний календар на літо 2024 року.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ а також Sogodni Svyato та Вікіпедія.

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