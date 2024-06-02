2 червня: яке церковне свято сьогодні, чому не можна займатися прибиранням
Сьогодні, 2 червня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого Никифора за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
2 червня православна церква вшановує пам’ять святого Никифора, який жив у VIII-IX століттях і походив з Константинополя. З дитинства його виховували в дусі глибокої віри та християнських цінностей.
Його батько, Федір, був секретарем при імператорському дворі, але через свою відданість іконошануванню був вигнаний. Після смерті чоловіка, мати Никифора, Євдокія, повернулася до Константинополя і прийняла чернечий постриг.
Никифор здобув відмінну освіту і ще в юності захоплювався читанням духовної літератури та вивченням Святого Письма. Служив радником у дворі імператора Лева IV і вів доброчесне життя, активно захищаючи святі ікони. Згодом він залишив світське життя й оселився поблизу Босфору, де заснував монастир і побудував церкву.
У 815 році, за правління імператора Лева, Никифора заслали в монастир через його протистояння єресі та захист святих ікон. Після тринадцяти років вигнання, святий Никифор помер. Його мощі, які пролежали в землі дев’ятнадцять років, були урочисто перенесені до Константинополя.
Святий Никифор зневажає іконоборця Іоанна Граматика (ілюстрація: Вікіпедія)
Що не можна робити сьогодні, 2 червня
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- ходити до лісу
- влаштовувати гучні святкування і веселощі
- сваритися чи лаятися
Також не рекомендується займатися сухим прибиранням, бо це може принести нещастя і фінансові проблеми.
Народні прикмети і традиції цього дня
- горобці граються - найближчим часом буде гарна погода
- західний вітер - до похолодання
- від самого ранку бліде сонце, наче в тумані - погода буде теплою і тихою
- йде дощ - до великого урожаю грибів
- ввечері сонце закрили хмари - чекайте на дощ
- соловей співає всю ніч - буде хороша погода
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Яків, Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Семен, Степан, Дмитро, Костянтин, Уляна, Юліана, Андрій, Петро, Марина, Марія, Ян
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- День працівників водного господарства
- День працівників місцевої промисловості
- Міжнародний день очищення водойм
- Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки
- День здорового харчування
Нагадаємо, раніше вже з'явився церковний календар свят на червень.
Читайте також церковний календар на літо 2024 року.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ а також Sogodni Svyato та Вікіпедія.