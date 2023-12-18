19-річний українець побив рекорд Шварценеггера в бодибілдингу. Ніхто не міг зробити це 57 років!

Що відомо про рекорд

Кар'єра Арнольда Шварценеггера як культуриста відома всім. Він розпочав свій шлях у бодибілдингу в 14 років. Однак за п'ять років він переміг на конкурсі "Містер Європа". В інших, більш досвідчених спортсменів, на це йшло щонайменше 10 років.

Днями його рекорд, який тримався 57 років, побив українець у США Антон Ратушний. Хлопець став наймолодшим професіоналом Classic Physique та отримав "професійну картку". Вона засвідчує, що він більше не аматор у цьому спорті.

19-річний українець побив рекорд Шварценеггера з бодибілдингу (фото: instagram.com/anton_swl)

"Подолавши багато труднощів за останній рік, я можу підкреслити, наскільки важливо вірити в себе та залишатися вірним собі, незалежно від того, що про вас думають інші. Я ризикнув випробувати себе розумово, фізично та емоційно, щоб не просто досягти успіху в бодибілдингу, але вирости як особистість, яка буде надихати нове покоління", - написав Антон у своєму Instagram.

Хто такий Антон Ратушний

Про нового рекордсмена відомо не так багато.

З його соціальних мереж можна зробити висновок, що хлопець захопився бодибілдингом досить давно. Приблизно в 17 років Антон переїхав з України до США, де здобуває освіту.

Антон розповідав підписникам, що батьки підтримали його вибір у спорті. Мама дуже хотіла побачити сина на змаганнях, оскільки бачила, як наполегливо він працює над собою.

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Своєї національності чемпіон не приховує. На руці в нього є татуювання з картою України.

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