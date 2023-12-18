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19-летний украинец побил рекорд Шварценеггера в бодибилдинге. Никто не мог сделать это 57 лет!

Антон Ратушный побил рекорд Шварценеггера (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

19-летний украинец Антон Ратушный установил новый рекорд по бодибилдингу в США. Он получил звание самого молодого профессионала Classic Physique в этом виде спорта. Ранее этот рекорд принадлежал Арнольду Шварценеггеру в течение 57 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу в Instagram Антона Ратушного.

Что известно о рекорде

Карьера Арнольда Шварценеггера как культуриста известна всем. Он начал свой путь в бодибилдинг в 14 лет. Однако через пять лет он победил на конкурсе "Мистер Европа". В других, более опытных спортсменов, на это уходило не менее 10 лет.

На днях его рекорд, державшийся 57 лет, побил украинец в США Антон Ратушный. Парень стал самым молодым профессионалом Classic Physique и получил "профессиональную карточку". Она говорит, что он больше не любитель в этом спорте.

19-летний украинец побил рекорд Шварценеггера по бодибилдингу (фото: instagram.com/anton_swl)

"Преодолев много трудностей за последний год, я могу подчеркнуть, насколько важно верить в себя и оставаться верным себе, независимо от того, что о вас думают другие. Я рискнул испытать себя умственно, физически и эмоционально, чтобы не просто добиться успеха в бодибилдинге, но вырасти как личность, которая будет вдохновлять новое поколение", - написал Антон в своем Instagram.

Кто такой Антон Ратушный

О новом рекордсмене известно не так много.

Из его социальных сетей можно сделать вывод, что парень увлекся бодибилдингом довольно давно. Приблизительно в 17 лет Антон переехал из Украины в США, где получает образование.

Антон рассказывал подписчикам, что родители поддержали его выбор в спорте. Мама очень хотела увидеть сына на соревнованиях, поскольку видела, как упорно он работает над собой.

Скриншот

Своей национальности чемпион не скрывает. На руке у него есть татуировка с картой Украины.

Скриншоты

Ранее мы сообщали о том, что украинка с синдромом Дауна снялась в известных фильмах Голливуда.

А еще писали о том, что солист группы Imagine Dragons поцеловал украинский флаг на концерте.

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