19-летний украинец побил рекорд Шварценеггера в бодибилдинге. Никто не мог сделать это 57 лет!

Что известно о рекорде

Карьера Арнольда Шварценеггера как культуриста известна всем. Он начал свой путь в бодибилдинг в 14 лет. Однако через пять лет он победил на конкурсе "Мистер Европа". В других, более опытных спортсменов, на это уходило не менее 10 лет.

На днях его рекорд, державшийся 57 лет, побил украинец в США Антон Ратушный. Парень стал самым молодым профессионалом Classic Physique и получил "профессиональную карточку". Она говорит, что он больше не любитель в этом спорте.

19-летний украинец побил рекорд Шварценеггера по бодибилдингу (фото: instagram.com/anton_swl)

"Преодолев много трудностей за последний год, я могу подчеркнуть, насколько важно верить в себя и оставаться верным себе, независимо от того, что о вас думают другие. Я рискнул испытать себя умственно, физически и эмоционально, чтобы не просто добиться успеха в бодибилдинге, но вырасти как личность, которая будет вдохновлять новое поколение", - написал Антон в своем Instagram.

Кто такой Антон Ратушный

О новом рекордсмене известно не так много.

Из его социальных сетей можно сделать вывод, что парень увлекся бодибилдингом довольно давно. Приблизительно в 17 лет Антон переехал из Украины в США, где получает образование.

Антон рассказывал подписчикам, что родители поддержали его выбор в спорте. Мама очень хотела увидеть сына на соревнованиях, поскольку видела, как упорно он работает над собой.

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Своей национальности чемпион не скрывает. На руке у него есть татуировка с картой Украины.

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