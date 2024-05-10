19 нових українських пісень, які треба послухати сьогодні

Макс Барських - "Замало"

Топовий український артист продовжує поєднувати притаманну собі відверту та романтичну поезію з потужним танцювальним ритмом. За словами Макса, на цю пісню його надихнула особиста історія переживань: в сучасному світі варіантів стало складно знаходити взаємність, а ще складніше зберегти щирі почуття довше, ніж один рік.



Тоня Матвієнко - "Друг"

Співачка презентувала власну інтерпретацію хіта нульових, куди вклала жіночу енергетику, не змінюючи змісту оригінального твору.

"Думаю, у кожного була ситуація, коли в дружніх відносинах хтось один був закоханий, але при різних життєвих обставинах, не міг зізнатися у своїх почуттях і бажаннях", - лаконічно коментує Тоня своє бачення сенсу пісні.

LATEXFAUNA - "Makoterchyk"

Черговий шедевр Діми Зезюліна і Ко, який музиканти присвятили Макотерчику. Що це? Це урочище, що знаходиться в Тальному - рідному місті вокаліста гурту.

Віктор Винник і МЕРІ - "Голос війни"

Назва пісні говорить сама за себе. У ній біль, тривога, віра і надія. Віктор каже, що "з радістю би почав писати інші композиції, де ні слова про війну", але "не вміє абстрагуватися від нашої дійсності"... На жаль…

Схожа - "Мамі"

Це не просто пісня, це нагадування про те, що справжнє щастя полягає в невеликих моментах і спільних миттєвостях з тими, кого ми любимо. Артистка закликає слухачів зупинитися, згадати про своїх близьких і подзвонити їм, виражаючи вдячність і любов.



Alena Omargalieva - "Коли тебе немає"

Це пісня про особисту кризу у власній історії кохання. Альона хоче, щоб ця композиція "стала тією "магічною” пігулкою, яка зможе залікувати рани та бути знеболювальним, коли здається, що весь світ налаштований проти вас".

"Памʼятайте, поки не пролунав гонг, життя триває", - додає вона.

Iryna Valles - "Мамо, скажи"

Це пісня про розмову дорослої доньки, в якої є вже своя дитина, зі своєю мамою. Розмова про наболіле - як захистити наших дітей. Пісня присвячена матерям, які хвилюються за своїх дітей з вірою в краще майбутнє, та не оминає тему захисту дітей.



Blockbaby і Golubenko - "Lie to you"

Слухайте трек про конфлікт почуттів і розуму, бажання зберегти зв'язок, але при цьому не брехати один одному про можливі наслідки.



STASYA - "Забери мене"

Це пісня, яка розповідає історію двох таємно закоханих людей, які бояться зізнатися у своїх почуттях, але врешті-решт роблять цей важливий крок. Історія кохання, де двоє людей зливаються воєдино, долаючи всі перешкоди на шляху до щастя.

haterappers - "NAHABNO"

Нова пісня епатажної артистки - це справжній вибух емоцій і самовираження. Вона розповідає про дівчину, яка стикається з протиріччям між очікуваннями суспільства та своїм бажанням бути сильною і незалежною.



Diana Gloster - "Вітрила"

Розповідь про труднощі у стосунках, про емоційні переживання та особистий досвід пережитого болю. Вона наголошує, що справжня любов та сильні почуття здатні пережити будь-які "шторми", а іскри кохання можуть засяяти навіть в найтемніші моменти нашого життя, а також про важливість моменту та довіру до поривів душі.

Юлік - "Квіти"

Артист нагадує, що "квіти варто дарувати не лише на якесь свято чи подію, а й просто у будні дні". Тому дана пісня - це "свого роду нагадування чоловікам, що заради наших жінок ми живемо щасливо, дихаємо та надихаємось".

GEREGA - "alibi"

"Я розумію, що з роками моя музика буде змінюватися. Але наразі "alibi" - це те звучання, в якому я хочу працювати найближчим часом. Це можна назвати новою сторінкою проєкту GEREGA. Пісня, яка так просто прийшла в моє серце", - коментує свій трек молода співачка.

Chico feat. Qatoshi - "Перломутрові сльози"

Новий танцювальний хіт, який точно буде звучати звідусіль.



VSIVDOMA - "Шазам"

В цій пісні музиканти іронізують над собою та своєю "популярністю". Паралельно розвивається і любовна лінія головного героя, яка з часом лишається в минулому, відкриваючи дорогу творчості знову.

Nervo3ni - "Superpeople"

Сильна історія про різних людей, які так чи інакше кожен день рятують Україну. Це військові, медики, рятувальники, волонтери!

Анна Трінчер - “Бар за баром” (Lamba Music Remix)

Секс-символ українського шоубізнесу презентувала ремікс на нашумілий трек.



Grosu - "Ломка"

Написати цю пісню Аліну підштовхнули невдалі стосунки з відомим актором, який її зраджував.



lesfleures - "Джин"

Блогер та відомий тіктокер Влад Свідерський випустив новий качовий трек. Каже, що це його улюблена робота.



BURLA - "Спогади"

Максим Бурла з перших днів війни створює патріотичну музику, не перестає їздити на фронт і впевнений, що спільними зусиллями українців невдовзі настане Перемога. Але його нова зворушлива пісня навіює спогади за втраченими людьми…