19 новых украинских песен, которые нужно послушать сегодня

Макс Барских - "Замало"

Топовый украинский артист продолжает сочетать присущую откровенную и романтическую поэзию с мощным танцевальным ритмом. По словам Макса, на эту песню его вдохновила личная история переживаний: в современном мире вариантов стало сложно находить взаимность, а еще сложнее сохранить искренние чувства дольше одного года.



Тоня Матвиенко - "Друг"

Певица представила собственную интерпретацию хита нулевых, куда вложила женскую энергетику, не изменяя содержания оригинального произведения.

"Думаю, у каждого была ситуация, когда в дружеских отношениях кто-то один был влюблен, но при разных жизненных обстоятельствах, не мог признаться в своих чувствах и желаниях", - лаконично комментирует Тоня свое видение смысла песни.

LATEXFAUNA - "Makoterchyk"

Очередной шедевр Димы Зезюлина и Ко, который музыканты посвятили Макотерчику. Что это? Это урочище, которое находится в Тальном - родном городе вокалиста группы.

Виктор Винник и МЕРІ - "Голос війни"

Название песни говорит само за себя. В нем боль, тревога, вера и надежда. Виктор говорит, что "с радостью начал писать другие композиции, где ни слова о войне", но "не умеет абстрагироваться от нашей действительности"... К сожалению…

Схожа - "Мамі"

Это не просто песня, это напоминание о том, что подлинное счастье заключается в небольших моментах и общих мгновениях с теми, кого мы любим. Артистка призывает слушателей остановиться, вспомнить своих близких и позвонить им, выражая благодарность и любовь.



Alena Omargalieva - "Коли тебе немає"

Это песня о личном кризисе в истории любви. Алена хочет, чтобы эта композиция "стала той "магической" таблеткой, которая сможет залечить раны и быть обезболивающим, когда кажется, что весь мир настроен против вас".

"Помните, пока не раздался гонг, жизнь продолжается", - добавляет она.

Iryna Valles - "Мамо, скажи"

Это песня о разговоре взрослой дочери, у которой есть уже свой ребенок, со своей мамой. Разговор о наболевшем - как защитить наших детей. Песня посвящена матерям, которые волнуются за своих детей с верой в лучшее будущее и не обходит тему защиты детей.



Blockbaby и Golubenko - "Lie to you"

Слушайте трек о конфликте чувств и разума, желании сохранить связь, но при этом не врать друг другу о возможных последствиях.

STASYA - "Забери мене"

Это песня, рассказывающая историю двух тайно влюбленных людей, которые боятся признаться в своих чувствах, но в конце концов делают этот важный шаг. История любви, где два человека сливаются воедино, преодолевая все препятствия на пути к счастью.

haterappers - "NAHABNO"

Новая песня эпатажной артистки – это настоящий взрыв эмоций и самовыражения. Она рассказывает о девушке, которая сталкивается с противоречием между ожиданиями общества и своим желанием быть сильной и независимой.



Diana Gloster - "Вітрила"

Рассказ о трудностях в отношениях, об эмоциональных переживаниях и личном опыте переживаемой боли. Она подчеркивает, что настоящая любовь и сильные чувства способны пережить любые "штормы", а искры любви могут засиять даже в самые темные моменты нашей жизни, а также важность момента и доверие к порывам души.

Юлик - "Квіти"

Артист напоминает, что "цветы следует дарить не только на какой-то праздник или событие, но и просто в будние дни". Поэтому данная песня - это "своего рода напоминание мужчинам, что ради наших женщин мы живем счастливо, дышим и вдохновляемся".

GEREGA - "alibi"

"Я понимаю, что с годами моя музыка будет меняться. Но сейчас "alibi" - это то звучание, в котором я хочу работать в ближайшее время. Это можно назвать новой страницей проекта GEREGA. Песня, которая так просто пришла в мое сердце", - комментирует свой трек молодая певица

Chico feat. Qatoshi - "Перломутрові сльози"

Новый танцевальный хит, точно будет звучать отовсюду.



VSIVDOMA - "Шазам"

В этой песне музыканты иронизируют над собой и своей популярностью. Параллельно развивается и любовная линия главного героя, которая со временем остается в прошлом, открывая путь к творчеству снова.

Nervo3ni - "Superpeople"

Сильная история о разных людях, так или иначе каждый день спасающих Украину. Это военные, медики, спасатели, волонтеры!

Анна Тринчер - "Бар за баром" (Lamba Music Remix)

Секс-символ украинского шоубизнеса представила ремикс на нашумевший трек.



Grosu - "Ломка"

Написать эту песню Алину подтолкнули неудачные отношения с известным актером, который ее изменял.



lesfleures - "Джин"

Блогер и известный тиктокер Влад Свидерский выпустил новый кочевой трек. Говорит, что его любимая работа.



BURLA - "Спогади"

Максим Бурла с первых дней войны создает патриотическую музыку, не перестает ездить на фронт и уверен, что совместными усилиями украинцев скоро наступит Победа. Но его новая трогательная песня внушает воспоминания по потерянным людям…