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Хочу роскошно жить: 19-летняя украинка выставила свою девственность на аукцион

STYLERЖизнь    09.12.2019 - 09:04
Хочу роскошно жить: 19-летняя украинка выставила свою девственность на аукцион
Украинка выставила девственность на аукцион (Коллаж РБК-Украина)

Украинка, которая живет в США, решила расстаться со своей девственностью за деньги

19-летняя уроженка Украины, которая живет в США, решила продать свою девственность и подороже. Она решила расстаться с невинностью и выставила ее на аукцион. Стартовая ставка - немаленькая 100 тысяч евро. Об этом сообщается в Telegram-канале Типичная Украина.

Девушку зовут Катя и она зявляет, что сделать такой шаг - это ее решение и выбор.

Хочу роскошно жить: 19-летняя украинка выставила свою девственность на аукционХочу роскошно жить: 19-летняя украинка выставила свою девственность на аукционУкраинка Катя продает свою невинность (Типичная Украина/Telegram)

"Привет. Меня зовут Катя. Мне 19 лет и я из Украины.. Хочу путешествовать, вкушать роскошь и просто жить, это мой выбор!" – сообщила Катя на видео.

Украинка выставила девственность на аукционе (YouTube)

Также украинка сообщила, что ищет мужчину, который будет давать ей 10 тысяч евро в месяц. Также она опубликовала несколько своих откровенных фотографий, чтобы ее могли лучше рассмотреть мужчины.

Отметим, что это уже не первый случай, когда девушки решают заработать на продаже своей девственности. Например, на сайтах эскорт-агентств таких объявлений очень много.

Как мы ранее писали, сразу же после наступления совершеннолетия 18-летняя австралийка выставила на аукцион в интернете свою невинность. Делала она это для того, чтобы помочь родителям оплатить кредиты. Сумма, которую хотела получить жительница Австралии под псевдонимом Сиена Пейтон — 100 тысяч долларов.

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