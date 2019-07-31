19-летний украинец, который мечтает стать поваром, нуждается в помощи

19-летний Игорь Собчук из Тернопольской области ежедневно вынужден бороться за свою жизнь. Он с детства болеет наследственным нефритом (воспаление почек). А больше года назад у парня отказали почки.

Сегодня Игорь преодолевает сотни километров, чтобы сдать кровь на анализы в Беларуси.

Игорь Собчук (фото из личного архива парня)

"Я уже давно борюсь с болезнью, мне нужно колоть уколы трижды в неделю. Стоимость - 2600 гривен за 5 уколов. Сейчас мои анализы - бесплатные, но дорога выходит до 10 тысяч гривен. В Беларусь я езжу, потому что стою там в очереди на пересадку почки. Когда она произойдет - неизвестно. Но ездить туда нужно все время", - говорит Игорь и добавляет, что ждет пересадку почки уже больше года.

Игорь Собчук нуждается в помощи

На процедуру гемодиализа парень ездит каждую неделю за 50 км.

"Целый год я лечился в клинике "Охмадет" в Киеве, месяц лежал в реанимации. А когда исполнилось 18 лет, меня отправили на гемодиализ по месту жительства. После гемодиализа чувствую себя плохо - давление, трудно дышать. Только немного станет легче, снова надо ехать на эту процедуру", - говорит Игорь.

Игорь Собчук (фото из личного архива парня)

С тех пор, как юноша начал сбор средств в социальных сетях - получил поддержку сотен людей. Среди которых много совсем незнакомых. Всем им парень очень благодарен за поддержку.

Игорь Собчук (фото из личного архива парня)

Сейчас Игорь Собчук не имеет возможности учиться, ведь здоровье не позволяет. Он говорит, что мечтает когда-нибудь стать поваром.

Средства на лечение Игоря Собчука можно перечислить на карточку ПриватБанка: 4149499115367490 (Собчук Игорь Игоревич). Телефон: 097 749 97 67.

Игорь Собчук (фото из личного архива парня)

Напомним, что за жизнь борется учительница начальных классов Наталья Біткіна, которая пострадала в страшном ДТП на трассе Одесса-Рени.