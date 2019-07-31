19-річний українець, який мріє стати кухарем, потребує допомоги

Ігор Собчук потребує допомоги (фото з особистого архіву хлопця)

Юний Ігор Собчук вже більше року чекає на пересадку нирки

19-річний Ігор Собчук з Тернопільської області щодня змушений боротися за своє життя. Він з дитинства хворіє на спадковий нефрит (запалення нирок). А більше року тому у хлопця взагалі відмовили нирки.

Сьогодні він долає сотні кілометрів, щоб здати кров на аналізи у Білорусі.

Ігор Собчук (фото з особистого архіву хлопця)

"Я вже давно борюся з хворобою, мені потрібно колоти уколи тричі на тиждень. Вартість - 2600 гривень за 5 уколів. Зараз мої аналізи - безкоштовні, але дорога виходить до 10 тисяч гривень. У Білорусь я їжджу, бо стою там в черзі на пересадку нирки. Коли вона відбудеться - невідомо. Але їздити туди потрібно весь час", - говорить Ігор і додає, що чекає на пересадку нирки вже більше року.

Ігор Собчук потребує допомоги

На процедуру гемодіалізу хлопець їздить щотижня за 50 км.

"Цілий рік я лікувався у клініці "Охмадит" у Києві, місяць лежав у реанімації. А коли виповнилося 18 років, мене відправили на гемодіаліз за місцем проживання. Після гемодіалізу почуваюсь погано - тиск, важко дихати. Тільки трохи стане легше, знову треба їхати на цю процедуру", - говорить Ігор.

Ігор Собчук (фото з особистого архіву хлопця)

Відколи юнак розпочав збір коштів у соціальних мережах - отримав підтримку сотень людей. Серед яких багато зовсім незнайомих. Усім їм хлопець дуже вдячний за підтримку.

Ігор Собчук (фото з особистого архіву хлопця)

Зараз Ігор Собчук не має можливості навчатись, адже здоров'я не дозволяє. Він каже, що мріє колись стати кухарем.

Кошти на лікування Ігоря Собчука можна перерахувати на картку ПриватБанку: 4149499115367490 (Собчук Ігор Ігорович). Телефон: 097 749 97 67.

Ігор Собчук (фото з особистого архіву хлопця)

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