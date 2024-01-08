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18-річна донька Олі Полякової перенесла операцію

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Іванна Пашкевич

Старшій доньці співачки Олі Полякової Маші зробили операцію. Блогерка показала, як відходить від наркозу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram 18-річної спадкоємиці виконавиці.

Деталі

7 січня Марія поділилася, що перебуває у лікарні. Її поклали в окрему палату, де вона готувалася до хірургічного втручання.

"Мені цікаво, і що тепер хейтери скажуть про мою фігуру", - написала дівчина.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Можливо, Полякова-молодша таким чином натякає на те, що операція змінить її зовнішність.

Вже 8 січня Маші зробили операцію і вона про це повідомила фанам.

Судячи зі знімку, старша донька артистки була позитивно налаштована та не переймалася.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Дівчина показала себе вже після оперативного втручання і запевнила прихильників, що все пройшло добре і вона вже відходить від наркозу.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Через що саме блогерці знадобилася операція - вона не повідомила.

Однак можна припустити, що все через жовчнокам’яну хворобу, яку у неї діагностували під час відпочинку в Африці.

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Оля ПоляковаМаша Полякова