18-летняя дочь Оли Поляковой перенесла операцию

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7 января Мария поделилась, что находится в больнице. Ее положили в отдельную палату, где она готовилась к хирургическому вмешательству.

"Мне интересно, и что теперь хейтеры скажут о моей фигуре", - написала девушка.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Возможно, Полякова-младшая таким образом намекает на то, что операция изменит ее внешность.

Уже 8 января Маше сделали операцию, и она об этом сообщила фанам.

Судя по снимку, старшая дочь артистки была положительно настроена и не волновалась.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Девушка показала себя уже после оперативного вмешательства и заверила поклонников, что все прошло хорошо и она уже отходит от наркоза.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Из-за чего именно блогерше понадобилась операция - она не сообщила.

Однако можно предположить, что все из-за желчнокаменной болезни, которую у нее диагностировали во время отдыха в Африке.