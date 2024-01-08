RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

18-летняя дочь Оли Поляковой перенесла операцию

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Иванна Пашкевич

Старшей дочери певицы Оли Поляковой Маше сделали операцию. Блогерша показала, как отходит от наркоза.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram 18-летней наследницы исполнительницы.

Подробности

7 января Мария поделилась, что находится в больнице. Ее положили в отдельную палату, где она готовилась к хирургическому вмешательству.

"Мне интересно, и что теперь хейтеры скажут о моей фигуре", - написала девушка.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Возможно, Полякова-младшая таким образом намекает на то, что операция изменит ее внешность.

Уже 8 января Маше сделали операцию, и она об этом сообщила фанам.

Судя по снимку, старшая дочь артистки была положительно настроена и не волновалась.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Девушка показала себя уже после оперативного вмешательства и заверила поклонников, что все прошло хорошо и она уже отходит от наркоза.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Из-за чего именно блогерше понадобилась операция - она не сообщила.

Однако можно предположить, что все из-за желчнокаменной болезни, которую у нее диагностировали во время отдыха в Африке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оля ПоляковаМаша Полякова