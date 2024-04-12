18 нових українських пісень на будь-який смак, які треба послухати вже сьогодні

У квітні багато українських артистів випускають свої нові пісні, даруючи нам величезний спектр емоцій.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало свій топ музичних новинок тижня, які, на думку редакторів нашого видання, обов’язково треба послухати вже зараз.
Це історія про пристрасне кохання, без якого міцні та стійкі відносини неможливі. Образи, ревнощі та скандали - це лише перешкоди на шляху до міцного, щирого та справжнього кохання.
Це поетична балада, що розповідає про складні взаємини між двома людьми, які відчувають себе сповненими тепла та болю одне без одного. Це про розлуку политу сльозами, це про любов, яка кровиться з серця.
Ця пісня наснилась Марині у лютому, коли вона перебувала у своєму канадському турі.
Жвавий трек про проблеми зі здоров'ям, які призводять до дискомунікації, присвячений усім, хто не чує з першого разу.
У новому треці артистка залишається незмінною своєму фірмовому музичному звучанню та пронизливій жіночій ліриці, тексти яких знайомі майже кожній жінці з розбитим серцем. У променях заходу сонця на фоні вечірнього Києва глядач стає свідком душевних потрясінь героїні пісні, яка врешті решт знаходить в собі сили звільнитись від обтяжливих стосунків.
Пісня транслює емоції та переживання маленької дівчинки, яка живе в душі кожної жінки протягом її життя. У такий спосіб для молодого покоління пісня буде актуальною і відображатиме його нинішні переживання, а у більш дорослого - викликатиме рефлексії та приємні спогади.
Головним меседжем пісні є твердження: "Памʼятай, що кожен із нас - дитя, що з Богом тримає звʼязок", тому варто не здаватися, втілювати свої мрії та сміливо рухатися по життю, долаючи перешкоди заради своєї мети у будь-якому віці. Пісня пронизана емоціями та відчуттями безмежного бажання вільного польоту у світ мрій та можливостей.
Енергійний та запальний трек, в якому молода співачка піднімає питання про те, як матеріальне благополуччя може засліпити людину настільки, що вона втрачає здатність бачити людей та реальність навколо себе. Авторка з певною легкістю використовує іронію та сарказм, а також гострі ліричні висловлювання.
Це пісня про ті особливі хвилини, коли поцілунки змушують час зупинитися. Вона розповідає про моменти, коли в животі кружляють метелики, а в голові думки тільки про другу половинку. Трек про ту саму першу закоханість, про щирі, чисті почуття, що запам’ятовуються і залишаються у серці на все життя.
Це історія про кохання, яке робить нас сильнішими. Пісня розповідає про глибокі почуття між закоханими людьми. Силу кохання артистка вирішила передати через пару лебедів, бо саме лебідь і лебідка - символ безмежного кохання і непорушної вірності.
Сучасний варіант української народної пісні "Ти ж мене підманула", якій понад 127 років. Артисти впевнені, що відродження культури є важливими завданнями кожного сучасного українця.
"Спробуй закохатися знову!" - лаконічно закликає одна з наймодніших співачок України.
Пропонуємо послухати один з найгарніших треків з нового міні-альбому цих крутих музикантів, який отримав назву "Місфітс 22/23".
Також пропонуємо насолодитися наступними треками:
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