18 новых украинских песен на любой вкус, которые нужно послушать сегодня

В апреле многие украинские артисты выпускают свои новые песни, даря нам огромный спектр эмоций.
РБК-Украина (проект Styler) собрала свой топ музыкальных новинок недели, которую, по мнению редакторов нашего издания, обязательно нужно послушать уже сейчас.
Это история о страстной любви, без которой крепкие и устойчивые отношения невозможны. Обиды, ревность и скандалы - это лишь препятствия на пути к крепкой, искренней и настоящей любви.
Это поэтическая баллада, рассказывающая о сложных взаимоотношениях между двумя людьми, которые чувствуют себя полными тепла и боли друг без друга. Это о разлуке политой слезами, это о любви, которая кровится из сердца.
Эта песня приснилась Марине в феврале, когда она находилась в своем канадском туре.
Оживленный трек о проблемах со здоровьем, приводящих к дискомуникации, посвящен всем, кто не слышит с первого раза.
В новом треке артистка остается неизменной в своем фирменном музыкальном звучании и пронзительной женской лирике, тексты которых знакомы почти каждой женщине с разбитым сердцем. В лучах заката на фоне вечернего Киева зритель становится свидетелем душевных потрясений героини песни, которая наконец находит в себе силы освободиться от обременительных отношений.
Песня транслирует эмоции и переживания маленькой девочки, живущей в душе каждой женщины на протяжении ее жизни. Таким образом, для молодого поколения песня будет актуальна и будет отражать его нынешние переживания, а у более взрослого - вызвать рефлексии и приятные воспоминания.
Главным месседжем песни является утверждение: "Помни, что каждый из нас - дитя, которое с Богом держит связь", поэтому следует не сдаваться, воплощать свои мечты и смело двигаться по жизни, преодолевая препятствия ради своей цели в любом возрасте. Песня пронизана эмоциями и ощущениями безграничного желания свободного полета в мир мечтаний и возможностей.
Энергичный и зажигательный трек, в котором молодая певица затрагивает вопрос о том, как материальное благополучие может ослепить человека настолько, что он теряет способность видеть людей и реальность вокруг себя. Автор с определенной легкостью использует иронию и сарказм, а также острые лирические выражения.
Это песня о тех особых минутах, когда поцелуи заставляют время остановиться. Она рассказывает о моментах, когда в животе кружат бабочки, а в голове мысли только о второй половинке. Трек о той же первой влюбленности, об искренних, чистых чувствах, которые запоминаются и остаются в сердце на всю жизнь.
Это история о любви, которая делает нас сильнее. Песня повествует о глубоких чувствах между влюбленными людьми. Силу любви артистка решила передать через пару лебедей, потому что именно лебедь и лебедка - символ безграничной любви и нерушимой верности.
Современный вариант украинской народной песни "Ти ж мене підманула", которой более 127 лет. Артисты уверены, что возрождение культуры - важные задачи каждого современного украинца.
"Попробуй влюбиться снова!" - лаконично призывает одна из самых модных певиц Украины.
Предлагаем послушать один из самых красивых треков из нового мини-альбома этих крутых музыкантов, получивший название "Місфітс 22/23".
Также предлагаем насладиться следующими треками:
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