18 новых украинских песен на любой вкус, которые нужно послушать сегодня

Тина Кароль & SHUMEI - "Стерва"

Это история о страстной любви, без которой крепкие и устойчивые отношения невозможны. Обиды, ревность и скандалы - это лишь препятствия на пути к крепкой, искренней и настоящей любви.

BRYKULETS - "Лебідонько"

Это поэтическая баллада, рассказывающая о сложных взаимоотношениях между двумя людьми, которые чувствуют себя полными тепла и боли друг без друга. Это о разлуке политой слезами, это о любви, которая кровится из сердца.

KRUT - "Квітну з тобою"

Эта песня приснилась Марине в феврале, когда она находилась в своем канадском туре.

Валя Самурай - "Я десь там"

Оживленный трек о проблемах со здоровьем, приводящих к дискомуникации, посвящен всем, кто не слышит с первого раза.

Миша Романова - "Переболіло"

В новом треке артистка остается неизменной в своем фирменном музыкальном звучании и пронзительной женской лирике, тексты которых знакомы почти каждой женщине с разбитым сердцем. В лучах заката на фоне вечернего Киева зритель становится свидетелем душевных потрясений героини песни, которая наконец находит в себе силы освободиться от обременительных отношений.

MamaRika и VLADA K - "Мріяла"

Песня транслирует эмоции и переживания маленькой девочки, живущей в душе каждой женщины на протяжении ее жизни. Таким образом, для молодого поколения песня будет актуальна и будет отражать его нынешние переживания, а у более взрослого - вызвать рефлексии и приятные воспоминания.

Главным месседжем песни является утверждение: "Помни, что каждый из нас - дитя, которое с Богом держит связь", поэтому следует не сдаваться, воплощать свои мечты и смело двигаться по жизни, преодолевая препятствия ради своей цели в любом возрасте. Песня пронизана эмоциями и ощущениями безграничного желания свободного полета в мир мечтаний и возможностей.

haterappers - "Мані Бег"

Энергичный и зажигательный трек, в котором молодая певица затрагивает вопрос о том, как материальное благополучие может ослепить человека настолько, что он теряет способность видеть людей и реальность вокруг себя. Автор с определенной легкостью использует иронию и сарказм, а также острые лирические выражения.

Golubenko - "Торкнись моїх губ"

Это песня о тех особых минутах, когда поцелуи заставляют время остановиться. Она рассказывает о моментах, когда в животе кружат бабочки, а в голове мысли только о второй половинке. Трек о той же первой влюбленности, об искренних, чистых чувствах, которые запоминаются и остаются в сердце на всю жизнь.

Алина Жук - "Лебеді"

Это история о любви, которая делает нас сильнее. Песня повествует о глубоких чувствах между влюбленными людьми. Силу любви артистка решила передать через пару лебедей, потому что именно лебедь и лебедка - символ безграничной любви и нерушимой верности.

DISCOMAN и Оля Цыбульская - "Ти ж мене"

Современный вариант украинской народной песни "Ти ж мене підманула", которой более 127 лет. Артисты уверены, что возрождение культуры - важные задачи каждого современного украинца.

KLER - "Над хмарами"

"Попробуй влюбиться снова!" - лаконично призывает одна из самых модных певиц Украины.

Фангус Фрог - "Твій колір"

Предлагаем послушать один из самых красивых треков из нового мини-альбома этих крутых музыкантов, получивший название "Місфітс 22/23".

Также предлагаем насладиться следующими треками:

Gordiy Starukh & ИЛЬЯ LETAY - "Дурити"

ТУЧА - "Бесті"

MI MI MARII - "Впусти мене в свої думки"

GannaBaby - "Живи, кохай, співай"

"Скажи щось погане" - "Bad son(g)"

Елена Тополя - "Нірвана"