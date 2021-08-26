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18-летняя дочь Кравец с бокалом в руках вместе с мамой оторвалась под хит Ротару

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Киев, Четверг 26 августа 2021 09:51
18-летняя дочь Кравец с бокалом в руках вместе с мамой оторвалась под хит Ротару Коллаж РБК-Украина: Елена Кравец с дочкой Марией
Автор: Светлана Мащенко

18-летняя Мария Кравец похвасталась новым видео, на котором она зажигательно пляшет вместе с мамой под бессмертный хит Софии Ротару "Одна калина".

Об этом девушка отчиталась на своей странице в Instagram

Поплясать 44-летняя Елена вместе с дочерью пришли на праздничный концерт, посвященный 30-летию Независимости Украины, что состоялся на НСК "Олимпийский" 24 августа. А София Михайловна Ротару стала одной из хедлайнеров шоу.

На кадрах видно, что девушки отплясывают под "Калину", а в руках Маша держит бокал со светлой жидкостью внутри.

18-летняя дочь Кравец с бокалом в руках вместе с мамой оторвалась под хит Ротару

Скрин: Елена Кравец с дочкой Марией танцуют под Ротару

Видео можно посмотреть по ссылке.

Как известно, София Ротару открыла праздничный концерт на НСК "Олимпийский". Кроме песни "Одна калина", певица исполнила "Червону руту".

Для справки:

Елена Кравец (в девичестве Маляшенко) замужем за экс-квншиком и бывшим продюсером "95 квартала" Сергеем Кравцем. 24 февраля 2003-го у них родилась дочь Мария, а 15 августа 2016-го на свет появились двойняшки Иван и Катя.

Ранее мы писали, что 18-летняя дочь Елены Кравец оторвалась под Верку Сердючку и засветила тату.

К слову, во время выступления группы "Скрябин" на "Олимпийском" в фан-зону мистически упали дроны.

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Елена Кравец
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