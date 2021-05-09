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18-летняя дочь Елены Кравец оторвалась под Верку Сердючку и засветила тату

Новина українською → Воскресенье 09 мая 2021 11:04
18-летняя дочь Елены Кравец оторвалась под Верку Сердючку и засветила тату Фото: Мария Кравец (instagram.com/maarriill)
Автор: Светлана Мащенко

Дочь юмористки Елены Кравец в феврале отпраздновала 18-летие и теперь уходит в отрыв. Девушка время от времени радует поклонников откровенными фото, зажигательными танцами и пляшет под хиты знаменитостей.

Свежие видео Мария запостила в своем Instagram.

В одном из кадров девушка подпевала под хит Сердючки Дольче Габбана вместе с актрисами "Женского квартала" Валерией Товстолес и Екатериной Никитиной.

Девушки провели вечер на концерте "Квартала 95", где и выступила звезда и кумир миллионов украинцев.

Видео: Мария Кравец оторвалась на концерте Верки Сердючки (instagram.com/maarriill)

А перед концертом Маша решила как следует потанцевать и порепетировать движения.

Девушка покрутила бедрами, пожелав всем доброго вечера. При этом на кадрах видно, что у нее есть несколько татуировок на обеих руках - на предплечьях и запястьях.

Видео: Маша Кравец засветила тату (instagram.com/maarriill)

Ранее мы писали, что Маша Кравец зажгла сеть откровенными снимками в кружевном боди.

А вот ее младшие брат и сестра наконец-то показались на видео. Елена Кравец пришла с ними на одно из светских мероприятий.

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